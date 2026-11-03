St. Gallen: Stadtparlament stimmt Sparprogramm Alliance mit 65 Massnahmen zu

Das St. Galler Stadtparlament hat am 3. November das Entlastungsprogramm Alliance verabschiedet. Ab 2029 sollen 15,8 Millionen Franken eingespart werden.

Das Stadtparlament der Stadt St. Gallen hat an seiner Sitzung vom 3. November das umfassende Sparprogramm "Alliance" beraten und weitgehend beschlossen. Mit diesem Paket soll der städtische Haushalt ab dem Jahr 2029 um rund 15,8 Millionen Franken entlastet werden, um einen ausgeglichenen operativen Haushalt zu gewährleisten. Der Stadtrat hatte ursprünglich ein Paket mit 70 Massnahmen und einem Sparpotenzial von 17 Millionen Franken eingereicht. Das Parlament hat jedoch nur 65 Massnahmen in seinem Zuständigkeitsbereich final bestätigt.

Beratungsergebnis und rechtliche Grundlagen

Von den 61 vorgeschlagenen Massnahmen, die in die Kompetenz des Stadtrats fallen, nahm das Parlament 59 zustimmend zur Kenntnis. Zwei Massnahmen wurden ablehnend behandelt. Zudem stimmten die Abgeordneten sechs von neun beantragten Anpassungen bei Reglementen und Parlamentsbeschlüssen zu. Die Umsetzung dieser Massnahmen ist schrittweise ab dem Jahr 2027 geplant. Im Detail wurden 33 Punkte unbestritten in einem Sammelantrag mit einer Stimme von 61 Ja gegen 1 Nein gebilligt. Die übrigen Punkte erforderten eine gesonderte Abstimmung im Plenum.

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Kontroverse bei Schule, Sozialem und Klima

Besonders hitzige Debatten gab es bei Massnahmen, die Kürzungen in sensiblen Bereichen wie der Schule, der Tagesbetreuung, dem Sozialwesen, dem Klimaschutz und dem öffentlichen Verkehr vorsahen. Das Parlament lehnte die Reduktion der Schullagerwochen von jährlich 120 auf 60 Wochen deutlich ab. Dafür stimmten 24 Abgeordnete, während 37 dagegen waren und eine Enthaltung registriert wurde. Auch der Vorschlag, die Frist für die Umwandlung von 80'000 Quadratmetern versiegelter Strassenfläche in Grünflächen von zehn auf zwölf Jahre zu verlängern, sowie die Reduktion des Stellenplans im Stadtklima-Team um ein Vollzeitäquivalent bis 2029 wurden mit 28 Ja zu 31 Nein abgelehnt. Ebenso scheiterte die Kürzung des Rahmenkredits für die Biodiversitätsstrategie um 200'000 Franken mit derselben Stimmenverteilung.

Personalkosten und Lohnentwicklung

Im Bereich der Personalpolitik sieht das Programm einen Abbau von Stellen sowie eine eingeschränkte Lohnentwicklung vor. Insgesamt wird bis 2029 eine Reduktion des Stellenplans um rund 42,7 Vollzeitäquivalente angestrebt. Die Fraktion SP/JUSO/PFG hatte zuvor gefordert, auf individuelle Lohnanpassungen nicht zu verzichten. In der Schlussabstimmung wurde die Massnahme jedoch mit 35 Ja zu 24 Nein bei einer Enthaltung angenommen. Dies bedeutet, dass im Jahr 2027 keine individuellen Lohnerhöhungen gewährt werden. Eine separate Vorlage zur Finanzierung der familienergänzenden Kinderbetreuung wird der Stadtrat dem Parlament später unterbreiten, im Zusammenhang mit der Revision des kantonalen Kinderbetreuungsgesetzes.

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Anpassungen der Reglemente ab 2028

Für neun Massnahmen wurden spezifische Änderungen bestehender Reglemente beschlossen, die per 1. Januar 2028 in Kraft treten sollen. So wird die Lohnfortzahlung bei Krankheit oder Unfall neu nur noch während sechs statt zwölf Monaten zu 100 Prozent ausgerichtet. Anschliessend beträgt sie 80 Prozent. Diese Änderung wurde mit 33 Ja zu 26 Nein bei einer Enthaltung gebilligt und entlastet den Haushalt jährlich um rund 700'000 Franken. Zudem entfällt der bisherige Arbeitgebendenanteil an den Prämien für die Nichtberufsunfallversicherung, was weitere jährliche Einsparungen von rund 350'000 Franken bringt. Dieser Punkt wurde mit 33 Ja zu 24 Nein bei zwei Enthaltungen angenommen.

Feuerschutz und Schwammstadt-Finanzierung

Weitere wichtige Beschlüsse betreffen den Feuerschutz und die Infrastruktur. Das Parlament änderte das Feuerschutzreglement mit 57 Ja zu 1 Nein ohne Enthaltungen. Beim Abwasserreglement stimmten 59 Abgeordnete ohne Gegenstimme für die Anpassung, um künftig Schwammstadtmassnahmen des Tiefbauamts im öffentlichen Strassenraum aus dem Schwammstadtfonds finanzieren zu können. Dies führt ab 2028 zu jährlichen Einsparungen von 150'000 Franken. Trotz dieser Kürzungen erhält St. Gallen von Stadt und Kanton zusammen weiterhin jährliche Beiträge von rund 30,2 Millionen Franken aus dem allgemeinen Haushalt.