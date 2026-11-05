St. Gallen plant strengere Regeln für Moscheen und ausländische Geldgeber

Die St. Galler Regierung unterstützt eine Motion für mehr Transparenz bei der Finanzierung von nicht anerkannten Religionsgemeinschaften. Dies soll Fremdeinfluss verhindern und Vertrauen stärken.

Die St. Galler Regierung befürwortet schärfere gesetzliche Vorgaben für Moscheen sowie für nicht öffentlich-rechtlich anerkannte Religionsgemeinschaften im Kanton. Dieses Vorgehen ist direkt mit der Diskussion um den geplanten Neubau der albanisch-islamischen Gemeinschaft " El-Hidaje" verknüpft, die in St. Gallen entsteht. Gleichzeitig beantragt die Exekutive die Gutheissung einer überparteilichen Motion, die umfassende Transparenz bei Geldflüssen vorschreibt. Besonders streng sollen dabei Beschränkungen für Finanzierungsquellen aus dem Ausland gelten, um ungewünschte externe Einflüsse zu minimieren.

Transparenz gegen ausländische Einflussnahme

Die zentrale Forderung der Motion "Moscheen in St. Gallen: Religionsfreiheit ja - fremdstaatliche Einflussnahme nein" lautet, dass alle religiösen Gruppen ihre Finanzströme lückenlos dokumentieren müssen. Bislang greift das St. Galler Recht nur für die öffentlich-rechtlich anerkannten Kirchen und die jüdische Gemeinde. Für islamische Vereine und andere Gruppierungen bestehen auf kantonaler Ebene keine spezifischen Vorschriften zur Buchführung. Die Regierung argumentiert, dass diese Lücke Befürchtungen hinsichtlich extremistischer Tendenzen und undurchsichtiger ausländischer Quellen nährt. Durch klare gesetzliche Regeln soll das Vertrauen der Bevölkerung gestärkt und der interreligiöse Dialog entlastet werden.

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Konkreter Anlass: Neubau der El-Hidaje Moschee

Der politische Schub für diese Gesetzesanpassungen wurde im vergangenen Frühling durch Pläne der "El-Hidaje" Gemeinschaft ausgelöst. Diese sieht den Bau einer neuen Moschee an der Fürstenlandstrasse vor. Erste Visualisierungen zeigten einen runden Baukörper mit einer grossen Glasfront, der voraussichtlich Platz für 300 bis 400 Personen bieten soll. Der Imam der Gemeinschaft, Mehas Alija, bestätigte diese Kapazität gegenüber der Öffentlichkeit. Parallel dazu lancierte eine Opposition gegen das Projekt eine Petition mit dem Titel "Keine Mega-Moschee in der Stadt St. Gallen". Laut Angaben der Partei hinter der Initiative unterschrieben rund 21'800 Personen dieses Begehren, was die emotionale und politische Brisanz des Themas im Kanton verdeutlicht.

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Abwägung zwischen Freiheit und Kontrolle

Die St. Galler Regierung stellt in ihrer Antwort auf die Motion klar, dass sie die verfassungsmässige Glaubens- und Gewissensfreiheit sowie das Zusammenleben aller Bürger respektiert. Sie anerkennt ausdrücklich, dass auch nicht anerkannte Gemeinschaften wertvolle Beiträge zum gesellschaftlichen Miteinander leisten. Dennoch wird die Notwendigkeit gesehen, Vorurteilen durch juristische Klarheit entgegenzuwirken. Die geplanten Massnahmen zielen nicht auf die Religionsausübung selbst ab, sondern sollen sicherstellen, dass keine gewaltverherrlichenden oder den Grundrechten zuwiderlaufenden Ideologien in Gebetshäusern und Bildungseinrichtungen verbreitet werden. Dies soll erreicht werden, indem Bedingungen an die Annahme ausländischer Mittel geknüpft werden.

Rechtliche Rahmenbedingungen und nächste Schritte

Die genaue Ausgestaltung der neuen Vorschriften erfolgt nun im Rahmen eines breit ausgerichteten Gesetzesvorhabens. Dabei sind strikt die geltenden Rahmenbedingungen zu beachten, darunter das Zivilgesetzbuch und die "Lex Koller", welche den Erwerb von Immobilien durch Personen aus dem Ausland regelt. Zudem müssen die Zuständigkeiten des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) berücksichtigt werden. Die Regierung beauftragte einen Bericht, der aufzeigen soll, wie die ausländische Finanzierung konkret an Bedingungen geknüpft werden kann. Diese rechtliche Anpassung soll dazu dienen, extremistische Einflussnahme effektiv zu unterbinden, ohne die bestehende Religionsfreiheit einzuschränken. Der Prozess wird unter Berücksichtigung der Entwicklungen auf Bundesebene geführt, um eine kohärente Rechtslage zu gewährleisten.