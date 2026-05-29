St.Gallen plant Konsumraum für Suchtkranke: Herausforderungen und Erfahrungen in anderen Städten

Die Stadt St.Gallen plant eine zusätzliche Kontakt- und Anlaufstelle für Menschen mit Suchterkrankung, inklusive eines begleiteten Konsumraums. Das zentrale Element ist ein geschützter und hygienischer Rahmen für die Konsumierung von Substanzen. Die Stadt sucht einen Standort, der die Umsetzung des Angebots ermöglicht und die Herausforderungen des öffentlichen Raumes reduziert. Die Suche nach einem geeigneten Standort hat mehrere Standorte geprüft, darunter eine «Erweiterung Blauer Engel im Katharinenhof», eine provisorische Lösung am Platztor und die Lagerstrasse 2/4. Ziel ist es, einen Standort zu finden, der die Umsetzung des Angebots ermöglicht und die Herausforderungen des öffentlichen Raumes reduziert. Die Stadt St.Gallen plant einen Konsumraum für Suchtkranke, um die Drogensituation in der Stadt zu verbessern und die Lebenssituation der suchtbetroffenen Menschen zu verbessern.

Die Stadt St.Gallen plant eine zusätzliche Kontakt- und Anlaufstelle für Menschen mit Suchterkrankung . Das zentrale Element ist ein begleiteter Konsumraum , der einen sicheren und hygienischen Rahmen bietet und den öffentlichen Raum entlasten soll.

Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung sowie zur Reduktion von Belastungen im öffentlichen Raum sieht die Stadt vor, eine neue Kontakt- und Anlaufstelle inklusive begleitetem Konsumraum zu schaffen. Das schreibt die Stadt St.Gallen in einer Mitteilung. Die Schaffung eines solchen Angebots sei ein Jahresziel der Direktion Soziales und Sicherheit. Der Stadtrat habe nun den Standort für eine zusätzliche Kontakt- und Anlaufstelle für Menschen mit Suchterkrankung festgelegt.

Deren zentrales Element sei der durch Fachpersonen betreute Konsumraum. Dieser ermögliche es Konsumierenden, ihre mitgebrachten Substanzen in einem geschützten und hygienischen Rahmen zu konsumieren. Ziel sei es, die Lebenssituation der suchtbetroffenen Menschen zu verbessern, indem sie niederschwellig und unbürokratisch Zugang zu Unterstützung erhalten würden. Ebenfalls soll laut Communiqué der öffentliche Raum entlastet werden, indem Konsum vermehrt in die Einrichtung verlagert wird.

Die Stadt St.Gallen habe in enger Zusammenarbeit mit der Stiftung Suchthilfe mehrere Standorte geprüft. Darunter seien unter anderem eine «Erweiterung Blauer Engel im Katharinenhof», eine provisorische Lösung am Platztor sowie die Lagerstrasse 2/4 gewesen. Ziel sei es gewesen, einen Standort zu finden, welcher eine zeitnahe Realisierung des Angebots ermögliche, eine gute Erreichbarkeit gewährleiste und sich gleichzeitig möglichst verträglich in das bestehende Umfeld einbetten lasse.

Die Liegenschaft an der Lagerstrasse 2/4 biete aus organisatorischer Sicht die meisten Vorteile, schreibt die Stadt weiter. Sie liegt gleich am St.Galler Bahnhof gegenüber der Fachhochschule. Das leerstehende Gebäude sei im Besitz der Stadt St.Gallen und sei bis ins Jahre 2023 über 20 Jahre von der «Stiftung Suchthilfe» als Standort der Wohngemeinschaft «Arche» genutzt worden. Hier lasse sich das geplante Angebot realisieren, ohne eine bestehende Nutzung zu verdrängen.

Die Zentrumsnähe gewährleiste eine gute Erreichbarkeit für die Nutzerinnen und Nutzer des Angebots. Ebenfalls weise der Standort eine gute Anbindung an weitere Unterstützungsangebote auf. In einem nächsten Schritt würden die Quartierbewohnenden, Liegenschaftsbesitzenden sowie das lokale Gewerbe und weitere interessierte Anspruchsgruppen über die Nutzung des Standortes sowie den geplanten Betrieb informiert werden. Dabei sei es den Verantwortlichen ein Anliegen, dass sich die Betroffenen einbringen könnten, damit Vertrauen aufgebaut und vorhandene Bedenken möglichst ausgeräumt werden könnten.

Zu diesem Zweck findet am Mittwoch, 3. Juni 2026 um 18.30 Uhr im Lokal Gut & Güter eine Informations- und Dialogveranstaltung für das Quartier statt. Im weiteren Projektverlauf finden zusätzliche Veranstaltungen für Interessierte aus dem Quartier statt. In St.Gallen ist nach wie vor unklar, an welchem Standort Drogenabhängige künftig ihre Suchtmittel konsumieren sollen.

Gleichzeitig steigt der Handlungsdruck. Ein Blick nach Chur zeigt, wie ein solches Angebot funktionieren kann und wo die Herausforderungen liegen. St.Gallen plant einen Konsumraum für Suchtkranke: In anderen Schweizer Städten sind die Erfahrungen damit gut. Copyright © St. Galler Tagblatt.

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