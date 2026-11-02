St. Gallen plant Busseneinnahmen 2027 trotz neuer Blitzer

Die Stadt St. Gallen budgetiert Bussenerträge auf Vorjahresniveau. Kritiker sehen fiskalische Interessen hinter neuen Messanlagen.

Die Stadt St. Gallen hat im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2027 einen Bussenertrag von 5,18 Millionen Franken angesetzt. Dieser Wert entspricht exakt dem Niveau der Vorjahre, obwohl die Einführung zweier neuer semistationärer Blitzer theoretisch zu zusätzlichen Mehreinnahmen führen könnte. Die Entscheidung stützt sich auf den Erfahrungswert der Jahre 2025 und 2026. Dies hat bei Oppositionsparteien und der Bevölkerung zu erheblicher Kritik geführt. Der Stadtrat hält dennoch an dieser konservativen Schätzung fest.

Fiskalische Absicht hinter der Massnahme

Während die Polizei bei regulären Ersatzbeschaffungen üblicherweise die Erhöhung der Verkehrssicherheit betont, steht hinter dieser spezifischen Massnahme eine bewusste fiskalische Absicht zur Aufbesserung der Finanzen. Offiziell wird betont, dass kein erhöhter Bussenertrag angestrebt wird und keine politischen Vorgaben bestehen. Dennoch wird im Budget explizit dieser Erfahrungswert verwendet. In der Vorlage "Alliance" ans Stadtparlament werden Beschaffungskosten von 400'000 Franken angegeben. Argumentiert wird hier auch, dass es Strassenabschnitte auf Stadtgebiet gibt, wo der motorisierte Verkehr die Geschwindigkeitsbeschränkungen ungenügend einhält.

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Die Dichte an Geschwindigkeitsmessanlagen sei im Vergleich zu anderen Städten eher gering. In den letzten Jahren ist eine Stagnation bei den polizeilichen Bussenerträgen festzustellen. Dabei macht die Stadtpolizei zum Minderertrag 2025 gegenüber dem Budget geltend, dass vermehrt im 30er-Bereich gemessen wird, während im 50er-Bereich häufigere Übertretungen festzustellen sind, was den Ertrag vermindert. Bei der Kantonspolizei ist mit 23 Millionen ebenfalls eine Stagnation bei den Bussenerträgen nach Jahren mit zum Teil beträchtlichen Ertragssteigerungen festzustellen.

Kritik an der Legitimation der Überwachung

Die Jungfreisinnigen haben dargelegt, dass Radargeräte primär der Verkehrssicherheit dienen müssen und nicht als Werkzeug zur Sanierung der städtischen Finanzen. Wenn Bussen gezielt im Budget als Erwerbsquelle eingeplant würden, verliere das Instrument der Verkehrsüberwachung in der Bevölkerung seine moralische und rechtliche Legitimation. Dies führt zu einem Vertrauensverlust in die Behörden. Die Kritik zielt darauf ab, dass die reine Sicherheitserhöhung in den Hintergrund rückt.

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Zugleich sieht das Entlastungsprogramm der Stadt einen Personalabbau von 300 Stellenprozenten vor. Dieser Kontrast - weniger spürbare Polizeipräsenz auf den Strassen, dafür mehr automatisierte "Blechpolizisten" - wird ebenfalls kritisch betrachtet. Im Gegensatz dazu wird im neuen Sicherheitsbericht der Kantonspolizei St. Gallen ein Ausbau um 240 Vollzeit-Stellen postuliert. Dies soll die notwendige Sicherheit auch künftig garantieren können. Die Diskrepanz zwischen dem Abbau vor Ort und der Automatisierung ist dabei ein zentraler Punkt der Debatte.

Anforderungen an verhältnismässigen Einsatz

Selbst Stimmen, die das Sparpaket grundsätzlich als notwendigen Schritt zur Stabilisierung der Finanzen betrachten, wie etwa die Grünliberalen St. Gallen, mahnen an, dass der Einsatz neuer Radargeräte zwingend verhältnismässig und rein sicherheitsorientiert erfolgen muss. Eine Erhöhung des Kontrolldrucks aus fiskalischen Motiven würde den öffentlichen Widerstand weiter erhöhen. Roman Kohler sieht bei der Anschaffung neuer Geschwindigkeits-Messanlagen im Jahr 2028 Vorteile. Sie ermöglichen es, Geschwindigkeitskontrollen noch flexibler dort durchzuführen, wo ein erhöhtes Gefahrenpotenzial besteht oder entsprechende Rückmeldungen aus der Bevölkerung vorliegen.

Auch die Grünliberalen betonen, dass der Kontrolldruck zukünftig zu gewährleisten und zur Sicherheit auf den städtischen Strassen beizutragen ist. Allfällige Busseneinnahmen würden sich aus den Verstössen ergeben. Wer sich an die Höchstgeschwindigkeit halte, werde auch künftig nicht gebüsst. Die Herausforderung besteht nun darin, dieses Ziel in der Praxis glaubwürdig zu kommunizieren und umzusetzen, ohne den Schein der reinen Einnahmemaximierung zu erwecken. Der Stadtrat muss zeigen, dass die Sicherheit im Vordergrund steht, nicht der Haushalt.