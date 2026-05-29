St. Gallen legt Impfobligatorium nach massiver Kritik endgültig beiseite

Die geplante Impfpflicht in St. Gallen stieß auf 2 500 Rückmeldungen, heftige Proteste und parteiübergreifende Kritik. Die Regierung streicht die Regelung wegen geringer Durchsetzbarkeit und breitem Widerstand.

Der St. Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann meldete zu Jahresbeginn, dass rund 2 500 Rückmeldungen zu dem geplanten neuen Gesundheitsgesetz eingegangen seien - ein Rekord, wie er selbst formulierte.

In den Eingaben kritisierten zahlreiche Privatpersonen und diverse Interessengruppen das beabsichtigte Impfobligatorium. Auf Basis des Bundes‑Epidemiengesetzes wollte das Kantons‑Gesundheitsdepartement ein verpflichtendes Impfprogramm einführen, das bei einer nachweislich hohen Gefährdungslage gelten würde. Als konkrete Anwendungsfälle nannte man Berufsgruppen mit engem Kundenkontakt sowie Personen, die aufgrund von Vorerkrankungen zu den besonders vulnerablen Teilen der Bevölkerung zählen.

Wer sich dem Obligatorium verweigern würde, sollte mit einer Geldbuße von bis zu 20 000 Franken bestraft werden - ein Betrag, der je nach Einkommenssituation variieren könne. Die Idee löste jedoch einen massiven Gegenwind aus, sowohl in den Medien als auch auf der Straße. Bei einer Protestaktion zogen Demonstranten der Bewegung Mass‑Voll mit Hellebarden durch das Stadtzentrum, um ihr Unverständnis gegenüber einer staatlich angeordneten Impfpflicht zum Ausdruck zu bringen





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