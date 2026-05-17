St.Gallen – acht Verkehrsunfälle und Brand

Der St.Galler Tagblatt berichtet von acht Verkehrsunfällen im Kanton St.Gallen und einem Brander in Frauenfeld. Einusepasierte Autofahrer wurden in fünf Fällen von der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der Ticker bietet aktuelle Nachrichten aus St.Gallen und umliegenden Gemeinden.

Zwischen Samstagmorgen und Sonntagnacht kam es im Kanton St.Gallen zu acht Verkehr sunfällen, weil Autofahrer fahrunfähig waren. In fünf Fällen waren sie an der Weiterfahrt gehindert und werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Einusepasierte Autofahrer wurden am Samstagmorgen und Abend kontrolliert. Ein 38-jähriger Autofahrer wurde kurz vor 8.45 Uhr auf der Spiseggstrasse in St.Josefen kontrolliert und als fahrunfähig eingestuft, weil er keinen Führerausweis besaß und unerlaubt mit dem Auto eines Familienmitglieds unterwegs war. Ein weiteres Mal wurde eine Lenkerin im Auto beobachtet, das auffällige Fahrweise zeigte. Sie prallte mehrfach in Wittenbach und Bernhardzell, verursachte Sachschaden und wurde ebenfalls als fahrunfähig eingestuft.

Am Samstagabend wurden zwei Autofahrer kontrolliert. Ein 40-Jähriger hatte Marihuana im Auto und bezog sich mit einem entwendeten Auto auf die Strasse. Ein 21-jähriger Fahrer flog an der A1 wegen Fegelschlangenlinien. Sonntagmorgen fuhr ein Autofahrer auf der Berglistrasse in Rorschacherberg Nerd und kollidierte mit einer Stützmauer.

Er blieb unverletzt und musste den Führerschein abgeben. Ein Autofahrer trat in Wil durch rasante Fahrweise auf und ging später wegenIFI-Bemühungen an der Wilerstrasse. Sonntagmittag kam es in Frauenfeld zu einem Brand und in Weieren zu einem Brand an zwei Wohnhäusern. Aktuelle News aus St.Gallen und den umliegenden Gemeinden findet man im Ticker des St.Galler Tagblatt.

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