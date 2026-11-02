SSLV fordert gesetzliche Mindeststandards für Kitas und Spielgruppen in der Schweiz

Der Schweizerische Spielgruppen-LeiterInnen-Verband dringt auf verbindliche Gesetze für Kitas. Studien zeigen den massiven Einfluss früher Förderung auf den Schulerfolg.

Der Schweiz erische Spielgruppen -LeiterInnen-Verband ( SSLV) kritisiert aktuell die rechtliche Grauzone im Bereich der frühen Bildung. In zahlreichen Kantonen der Schweiz fehlen nach Angaben des Verbands bisher klare gesetzliche Vorgaben für Spielgruppen und Kitas. Dies betrifft kritische Bereiche wie Sicherheitskonzepte, die notwendige Betreuungsschlüssel sowie die pädagogische Qualifikation des eingesetzten Personals. Der Verband betont, dass viele Spielgruppen heute bereits eröffnet werden können, ohne dass ein konkreter Nachweis für diese Standards erbracht werden muss.

Druck auf das Regelschulsystem wächst

Die aktuellen Zustände in der frühen Kindheitsbetreuung haben weitreichende Folgen für das gesamte Bildungssystem. Der SSLV verweist auf Studien, die eindeutig belegen, dass eine qualifizierte frühe Förderung den späteren Schulerfolg der Kinder massgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere für den Spracherwerb mehrsprachiger Kinder, die oft von diesen Fördermassnahmen profitieren müssten. Dennoch fehlt es oft an der nötigen fachlichen Tiefe in der aktuellen Betreuungslandschaft.

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Immer mehr Kinder treten heute ohne Deutschkenntnisse, nicht trocken oder sozial überfordert in den Kindergarten ein. Diese Entwicklung erhöht den Druck auf das Regelschulsystem massiv, da Lehrkräfte mit Nachteilen konfrontiert sind, die in der Vorschule hätten abgebaut werden können. Der Verband argumentiert, dass der momentane Zustand nicht dazu geeignet ist, diese wachsenden Herausforderungen zu bewältigen oder abzufedern.

Freiwillige Richtlinien reichen nicht mehr aus

Um der Lage Herr zu werden, reicht der SSLV zufolge den aktuell vorhandenen freiwilligen Richtlinien nicht mehr aus. Der Verband forderte daher von der Politik entschlossenes Handeln und gesetzlich verbindliche Mindestvorgaben. Diese neuen Standards sollen flächendeckend und unabhängig vom aktuellen Wohnort der Familien greifen. Eine solche Harmonisierung würde Chancengleichheit für alle Kinder in der Schweiz fördern und den Druck auf die Regelschulen reduzieren.

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Neben der politischen Forderung hat der SSLV auch eine eigene Informationskampagne gestartet. Diese Initiative zielt darauf ab, Eltern dabei zu unterstützen, die passende Spielgruppe für ihre Kinder zu finden. Die Kampagne orientiert sich an spezifischen Kriterienkatalogen, die die Qualität der Einrichtungen transparent machen sollen.

Eltern erhalten durch diese Massnahmen konkrete Hilfestellungen bei der Wahl geeigneter Spielgruppen. Ziel ist es, die Wahlgrundlage zu verbessern und gleichzeitig einen Marktdruck auf die Anbieter auszuüben. Nur durch transparente und vergleichbare Qualitätsstandards kann sichergestellt werden, dass jedes Kind die bestmögliche frühe Förderung erhält. Der Verband hofft, dass diese Kombination aus politischem Druck und Elterninformation zu spürbaren Verbesserungen führt.