SRG UKW-Radio: Rückkehr analoger Signale für 80 Prozent der Bevölkerung

Die SRG startet UKW-Radiosender neu. Nach politischem Beschluss erreichen 80 Prozent der Bevölkerung die Programme wieder analog, während 6,5 Millionen Franken jährliche Kosten anfallen.

Die Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft SRG hat den Empfang über UKW-Wellen erneut ermöglicht. Rund zwei Jahre nach der vorübergehenden Abschaltung sendet das Unternehmen wieder analoge Programme. Der Zielkonflikt zwischen digitaler Effizienz und breiter Versorgung wurde durch einen politischen Entscheid gelöst.

SRG UKW-Ausstrahlung startet ohne Störungen

Die Wiederaufnahme des UKW-Radios durch die SRG erfolgte nahtlos. Rund 30 Sendestandorte in der gesamten Schweiz wurden in Betrieb genommen. Diese Standorte sind strategisch positioniert, um urbane Zentren, Agglomerationen und Autobahnen abzudecken. Durch diese gezielte Abdeckung kann die SRG etwa 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung mit analogen Signalen versorgen.

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Die technischen Frequenzen entsprechen den Werten vor der vorherigen Abschaltung. Dies ermöglicht es Nutzern, ihre Geräte nicht neu einzustellen. Die SRG bestätigte, dass die Aufschaltung bereits ohne technische Probleme verlaufen ist. Die Infrastruktur ist somit für den alltäglichen Empfang durch die breite Masse wieder voll einsatzbereit.

Politische Wende nach zehnjähriger Vereinbarung

Der Hintergrund für die Rückkehr des UKW-Radios ist ein spezifischer politischer Schritt. Ursprünglich war die SRG Ende 2024 aus dem UKW-Bereich ausgestiegen. Dies geschah gemäss einer Vereinbarung mit Bund und Branche, die zehn Jahre zurückreichte. Das Parlament beschloss jedoch Ende 2025, die analoge Nutzung langfristig zu erlauben.

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Dieser Beschluss änderte die rechtliche Grundlage grundlegend. Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) reagierte daraufhin, indem es die entsprechenden Frequenzen neu ausschrieb. Die SRG bewarb sich erfolgreich um die Konzession zur Weiterverwendung dieser Frequenzen. Dieser administrative Prozess war notwendig, um die Ausstrahlung legal und dauerhaft zu gewährleisten.

Jährliche Kosten von 6,5 Millionen Franken

Der Betrieb des UKW-Netzes verursacht für die SRG erhebliche finanzielle Aufwendungen. Laut Angaben des Unternehmens betragen die jährlichen Kosten rund 6,5 Millionen Franken. Diese Summe muss im Rahmen des vom Bundesrat verordneten Sparprogramms gehalten werden. Der Vergleich zur Vergangenheit zeigt einen deutlichen Rückgang der Ausgaben.

In der Vergangenheit beliefen sich die Kosten für eine Vollabdeckung auf rund 15 Millionen Franken pro Jahr. Die aktuelle Strategie konzentriert sich nun auf eine bedarfsgerechtere Abdeckung. Dies reduziert die Ausgaben signifikant, stellt aber trotzdem eine finanzielle Belastung dar. Die SRG muss diese Kosten mit ihrer allgemeinen Budgetstrategie in Einklang bringen.

Digitale Dominanz bleibt erhalten

Trotz der Rückkehr des analogen Signals ändert sich am Konsumverhalten der Hörer kaum etwas. Inzwischen werden fast neun von zehn Radiominuten digital konsumiert. Für Hörerinnen und Hörer, die in den vergangenen Jahren auf den digitalen Empfangsweg umgestiegen sind, bleibt die Nutzung unverändert. Es gibt keine Zwangsmaßnahmen oder technischen Änderungen für diese Nutzergruppe.

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Die SRG begründet den UKW-Einsatz damit, dem übrigen Radiopublikum mehr Zeit zur Umstellung zu geben. Das analoge Netz dient als Brückentechnologie für die digitale Transformation. Es ermöglicht Personen, die noch nicht auf DAB+ oder Streaming umgestiegen sind, weiterhin den Zugang zu den Programmen. Die Priorität liegt jedoch klar auf der digitalen Zukunft, während UKW als Übergangslösung fungiert.