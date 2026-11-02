SRG-Sender SRF kündigt Produzent wegen Vorstrafe aus

Der Schweizer Rundfunk hat einen Produzenten mit einer Vorstrafe aus dem Jahr 2002 entlassen. Dies geschieht nach öffentlichen Vorwürfen und im Kontext der Jucker-Affäre.

Der Schweizer Radio und Fernsehsender SRF hat einen Angestellten gekündigt, bei dem sich nachträglich herausstellte, dass er 2002 wegen sexueller Misshandlung von Minderjährigen verurteilt wurde. Dieser Fall wirft Fragen zur Personalpolitik und Sorgfaltspflicht des öffentlich-rechtlichen Senders auf, insbesondere im Vergleich zur jüngeren Aufarbeitung der Affäre um den früheren Kommentar-Schreiber Hans Jucker. Die Kündigung erfolgt, obwohl der Mitarbeiter seit dem Jahr 2022 in der Redaktion am Leutschenbach in Zürich tätig war und dort sogar befördert wurde.

Details zur Verurteilung und Anstellung

Ein Bezirksgericht im Kanton Zürich verurteilte den Mann im Jahr 2002 zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten aufgrund sexueller Handlungen mit Minderjährigen in vier Fällen. Zwei Monate hatte er zuvor bereits in Untersuchungshaft verbracht. Die Opfer des Täters waren zu jenem Zeitpunkt zwischen 13¾ und 15 Jahre alt. Der Täter war damals 29 Jahre alt und führte laut dem Gerichtsentscheid eine Liste über seine Sexualpartner, was darauf hindeutet, dass ihm das Alter der Mädchen bekannt war.

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Im Rahmen der juristischen Aufarbeitung vermerkte ein psychiatrisches Gutachten, dass der Täter nicht pädophil veranlagt sei und keine Rückfallgefahr bestehe. Nach der Verbüßung seiner Strafe kehrte er der Schweiz den Rücken und wanderte in sein Heimatland Deutschland aus. Jahre später entschied er sich, in die Schweiz zurückzukehren. Dort fand er später eine Anstellung beim SRF, wo er seit 2022 als Produzent im Newsroom arbeitete. In dieser Funktion strahlte der Sender seine Beiträge in verschiedenen Nachrichtensendungen aus.

Reaktion der SRF-Leitung und Vergleich mit Jucker

Die Generaldirektorin des Schweizer Medienunternehmens SRG, Susanne Wille, hatte sich zuvor scharf zu den Taten des Ex-Kommentators Hans Jucker geäußert und dabei gezeigt, dass sie schockiert sei. Sie verurteilte diese Handlungen aufs Schärfste und erklärte in einem Statement, dass sie zuerst an die Kinder und Opfer denke, denen Leid zugefügt worden sei. Man wolle die Vorfälle gründlich aufarbeiten, um sicherzustellen, dass ähnliche Situationen nicht erneut auftreten.

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Wille schrieb auf der Plattform LinkedIn zum Fall Jucker, dass dessen Handlungen in absolutem Widerspruch zu den Unternehmenswerten und den Richtlinien der SRG gestanden haben. Sie betonte, dass die SRG ihre Verantwortung wahrnehme, auch wenn dieser spezielle Fall fast ein halbes Jahrhundert zurückliege. Dieser deutliche Standpunkt der Führungsebene steht im Kontrast zur aktuellen Situation mit dem Produzenten, dessen Verurteilung ebenfalls vor mehr als zwei Jahrzehnten erfolgte.

Aufarbeitung der internen Prozesse

Die Medienstelle des SRF antwortete auf Anfragen der Zeitung "20 Minuten", dass der Sender Ereignisse dieser Art sehr ernst nehme und den damaligen Umgang als Arbeitgeberin sorgfältig analysiere. Für den aktuellen Fall des produzierenden Journalisten werde eine externe Aufarbeitung gestartet. Es wurde bestätigt, dass die angesprochene Person sich in einem gekündigten Verhältnis zum SRF befindet. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nimmt der Sender jedoch keine weiteren Stellungnahmen zu Details ab.

SRF äußert sich zudem nicht zu internen Prozessen und Abklärungen bei Personalfragen. Somit bleibt unklar, ob die Kündigung des Arbeitsverhältnisses direkt mit der bekannten Verurteilung zu tun hat oder ob sie Teil des parallelen Abbaus von 38 Vollzeitstellen war, der im gleichen Zeitraum stattfand. Auch ist nicht öffentlich bestätigt, ob das SRF bei der Einstellung des Mitarbeiters im Jahr 2022 von seiner Vorstrafe Kenntnis hatte.

Auswirkungen und laufende Nachrichten

Trotz der nun erfolgten Kündigung strahlte der Sender noch relativ kurzfristig tagesaktuelle Beiträge des Produzenten aus. Noch in der zweiten Oktoberhälfte lief ein Beitrag von ihm in einer SRF-Nachrichtensendung. Dies verdeutlicht, wie lange der Mitarbeiter in der Redaktion tätig war und wie aktuell seine Arbeit bis zuletzt war. Die Öffentlichkeit erwartet nun von der SRG-Gruppe Klarheit darüber, wie derartige historische Straftaten in heutige Einstellungsentscheidungen einfließen.

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Der Fall zeigt die Komplexität bei der Personalgewinnung im Medienbereich, wenn es um Personen mit strafrechtlichem Vorleben aus früherer Zeit geht. Während die Reaktion auf den Fall Hans Jucker als konsequent und werteorientiert dargestellt wurde, bleibt bei diesem jüngeren Vorwurf die Transparenz über die ursprünglichen Einstellungsgründe begrenzt. Die externe Prüfung soll nun aufzeigen, ob die damalige Anstellung den damaligen Standards entsprochen hat und wie die Kommunikation mit den betroffenen Opfern damals gehandhabt wurde. Die SRG hat signalisiert, dass sie aus beiden Fällen Lehren zieht, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität des öffentlichen Rundfunks zu wahren.