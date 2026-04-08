SRG schließt Geschäftsjahr 2025 mit Verlust ab: Rückläufige Erträge und Umstrukturierung belasten Finanzen

Die SRG verzeichnet im Umbaujahr 2025 einen Verlust von 2,9 Millionen Franken. Sinkende Gebühreneinnahmen und ein Stellenabbau belasten das Unternehmen. Rückstellungen für Sozialpläne bis 2029 zeigen die langfristigen finanziellen Auswirkungen der Umstrukturierung.

Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft ( SRG ) schließt das Geschäftsjahr 2025 mit einem leichten Verlust ab. Dieser Verlust von 2,9 Millionen Franken ist das Ergebnis einer Kombination aus verschiedenen Faktoren, die das Unternehmen im Umbaujahr 2025 stark beeinflusst haben. Die wichtigste Ursache sind rückläufige Erträge aus Gebühren und Werbeeinnahmen, was zu einer angespannten finanziellen Situation führt.

Trotz eines betrieblichen Ertrags von 1,56 Milliarden Franken, was zwar immer noch eine beachtliche Summe darstellt, liegt dieser Wert um rund 3,5 Millionen Franken unter dem Vorjahreswert. Diese Differenz verdeutlicht den anhaltenden Druck auf die Einnahmen des Unternehmens.\Der Rückgang der Gebühreneinnahmen ist dabei der größte negative Faktor. Mit einem Minus von 33,4 Millionen Franken schlagen sich die sinkenden Gebühren am deutlichsten nieder und stellen eine erhebliche Belastung dar. Aber auch die Werbeeinnahmen sind um 4,1 Millionen Franken unter dem Vorjahresniveau geblieben, was die finanzielle Herausforderung zusätzlich verstärkt. Diese Entwicklungen sind besonders bedeutsam, da die SRG als öffentlich-rechtliches Medienunternehmen in hohem Maße von diesen Einnahmen abhängig ist, um ihren Auftrag zu erfüllen. Gleichzeitig steigen die Betriebskosten, was die finanzielle Situation zusätzlich erschwert. Die SRG muss daher verschiedene Maßnahmen ergreifen, um die Einnahmen zu stabilisieren und die Ausgaben zu kontrollieren.\Um auf die finanzielle Situation zu reagieren, hat die SRG bereits einen Stellenabbau von 284 Vollzeitstellen beschlossen. Dieser Abbau soll die Kosten senken und die Effizienz des Unternehmens steigern. Die Reduzierung der Gehaltskosten um 15,6 Millionen Franken zeigt erste Erfolge dieser Maßnahme. Allerdings sind auch erhebliche Rückstellungen in Höhe von knapp 50 Millionen Franken für Sozialplankosten bis 2029 in der Jahresrechnung enthalten. Diese Rückstellungen dienen dazu, die finanziellen Folgen des Stellenabbaus abzufedern und die betroffenen Mitarbeiter zu unterstützen. Sie unterstreichen jedoch auch die Komplexität der Umstrukturierung und die langfristigen finanziellen Auswirkungen. Die SRG steht vor der Herausforderung, ihre finanzielle Nachhaltigkeit zu gewährleisten und gleichzeitig ihren öffentlichen Auftrag zu erfüllen. Dies erfordert eine sorgfältige Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an die sich verändernden Marktbedingungen und zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität





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