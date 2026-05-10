SRF Podcasts zum Muttertag und mehr

Ein Überblick über die SRF Podcasts zum Muttertag und weitere Themen, die Sie interessieren könnten.

Es ist Muttertag ! Die ideale Gelegenheit, einen Blick auf die Facetten des Mutterseins zu werfen. In dieser Folge von 'Sternstunde Philosophie' sprechen Barbara Bleisch mit drei Gästinnen über Mutterschaft und Kindsein , die komplizierte Frage, ob wir selber Kinder wollen und warum Elternschaft ein Wagnis ist.

In 'Input' beleuchtet die Sendung die schönen Seiten des Elternseins und geht dem Leben in der Schweiz auf die Spur. In dem Echo der Zeit berichten sie über einen Karriereknick für Frauen durch eine Mutterschaft. Die Sendung 'Treffpunkt' ist nah im Austausch mit dem Publikum und zeigt, wie alleinerziehende Menschen alles unter einen Hut bringen, wo Hilfe am meisten fehlt, was nervt und was freut.

Die SRF Kids Hörspiele – Geschichten für Kinder schaffen Abhilfe, damit die Mamas am Muttertag und auch sonst beruhigt mal abschalten können. In dieser Geschichte geht es um einen Monsterbesuch im Wohnzimmer. Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die sich für die zentralen Fragen unserer Zeit interessieren und vertiefende Gespräche mögen.

Alle, die gerne wöchentlich Reportagen hören, zu Themen, die die Menschen bewegen. Alle, die die wichtigsten Nachrichten, Berichte, Reportagen, Interviews und Analysen nicht verpassen wollen. Alle, die gerne den Meinungen, Geschichten, Erfahrungen und Emotionen aus dem Alltag und dem Leben des Publikums lauschen. Alle Kinder von 8 bis 12 Jahren, die spannende und lustige Hörspiele auf Schweizerdeutsch mögen. Alle, die Podcasts lieben





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Muttertag Mutterschaft Kindsein Familienglück Care-Arbeit Hörspiele Für Kinder

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Am Sonntag auf SRF zwei - «Sportpanorama» mit Mountainbikerin Sina FreiNach ihren zwei Weltcup-Siegen am letzten Wochenende ist Sina Frei zu Gast im «Sportpanorama» bei Sascha Ruefer.

Read more »

Kneecap: Provokation, Politik und Popmusik – Ein Freispruch und ein neues AlbumDas irische Hip-Hop-Trio Kneecap steht im Zentrum einer Moralpanik, die sich von juristischen Auseinandersetzungen bis hin zu politischen Kontroversen erstreckt. Nach einem Freispruch in einem Terrorismusverfahren verarbeiten sie die Ereignisse auf ihrem neuen Album «FENIAN» und setzen ihre provokative Haltung fort.

Read more »

SRF-Kommentator: «Nicht typisch ESC»: Das hält Sven Epiney vom Schweizer BeitragDie Kommentatoren Sven Epiney und Victoria Turrian verraten vor dem Eurovision Song Contest ihre Favoriten – und sprechen über den Schweizer Beitrag.

Read more »

«Wir wollen die Vase, nicht den Strauss»: Der Muttertag ist tief in der Frauenbewegung verankertAm Muttertag bringen wir unseren Müttern gerne einen Blumenstrauss. Die Blume prägte den Muttertag schon von Anfang an. Dessen Wurzeln liegen aber in der US-amerikanischen Frauenbewegung. Auch in der Schweiz habe die Frauenbewegung des 20.

Read more »