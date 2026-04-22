SRF-Moderator Pascal Schmitz tritt nach rassistischen Äußerungen zurück

Pascal Schmitz, Moderator beim SRF, ist als Stadionsprecher der SCRJ Lakers zurückgetreten, nachdem die ‚Weltwoche‘ beleidigende und rassistische Posts aus seiner Vergangenheit aufgedeckt hat. Er entschuldigt sich für die Äußerungen und will den Verein schützen. Die ‚Weltwoche‘ kritisiert eine Doppelmoral im Vergleich zu seinen früheren Recherchen.

Der bekannte SRF -Moderator Pascal Schmitz ist als Stadionsprecher der SCRJ Lakers zurückgetreten. Dieser Schritt folgt auf die Veröffentlichung von Recherchen der ‚ Weltwoche ‘, die beleidigende und teils rassistische Äußerungen von Schmitz auf Facebook aus der Zeit vor etwa 15 Jahren aufdeckten.

Die Enthüllungen haben eine breite öffentliche Debatte ausgelöst und Fragen nach der Glaubwürdigkeit des Moderators sowie nach der Vereinbarkeit seiner früheren Äußerungen mit seinen beruflichen Standards aufgeworfen. Schmitz selbst hat sich in einem Instagram-Post der SCRJ Lakers für seine früheren Posts entschuldigt und betont, dass er mit seinem Rücktritt Schaden vom Verein abwenden möchte, der ihm eine Herzensangelegenheit sei. Die ‚Weltwoche‘ berichtet detailliert über eine Reihe von fragwürdigen Inhalten, die Schmitz in der Vergangenheit auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht haben soll.

Demnach soll er nach einem WM-Spiel der Schweiz im Jahr 2010 einen saudischen Schiedsrichter in äußerst vulgärer Weise beleidigt und ihm nahegelegt haben, sich zukünftig anderen Sportarten zu widmen. Darüber hinaus werden ihm nationalistische und abfällige Kommentare zugeschrieben, darunter die Bezeichnung von Schweizer Kampfjets als ‚naziähnliches Flugbombengeschwader‘ und beleidigende Äußerungen über die deutsche Nationalmannschaft. Besonders schwer wiegen die Vorwürfe des Body Shamings und der Ehrverletzung im Zusammenhang mit dem ehemaligen SRG-Generaldirektor Roger de Weck.

Schmitz soll sich spöttisch über dessen Augenleiden geäußert haben, was von der ‚Weltwoche‘ als inakzeptables Verhalten kritisiert wird. Die Veröffentlichung dieser Recherchen hat zu einer intensiven Diskussion über die Verantwortung von Personen des öffentlichen Lebens und die Notwendigkeit, sich kritisch mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen geführt. Es wird auch die Frage aufgeworfen, inwieweit frühere Fehltritte die gegenwärtige berufliche Tätigkeit beeinflussen sollten.

Die ‚Weltwoche‘ zieht in ihrem Artikel eine deutliche Parallele zwischen dem Fall Schmitz und seinen früheren Recherchen, die zur Zerstörung der Karriere des Eishockey-Nationaltrainers Patrick Fischer führten. Die Zeitung kritisiert eine vermeintliche Doppelmoral: Während Schmitz durch seine investigative Arbeit moralische Verfehlungen aufdeckte und zur Konsequenz führte, habe er selbst jahrelang gegen journalistische Leitlinien und Anstandsregeln verstoßen. Diese Diskrepanz wird als besonders problematisch angesehen und wirft Fragen nach der Integrität und Glaubwürdigkeit des Moderators auf.

Der Rücktritt von Schmitz als Stadionsprecher der Lakers wird als Versuch gewertet, den Verein vor weiteren negativen Schlagzeilen zu schützen. Es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen die Enthüllungen für seine weitere berufliche Laufbahn haben werden. Die Debatte um den Fall Schmitz wird voraussichtlich noch anhalten und die Diskussion über die Verantwortung von Personen des öffentlichen Lebens weiter befeuern.

Die SCRJ Lakers haben sich bisher noch nicht umfassend zu den Vorwürfen geäußert, betonten jedoch in ihrem Instagram-Post die Wertschätzung für Schmitz und seinen Einsatz für den Verein. Die Situation ist komplex und erfordert eine sorgfältige Abwägung der verschiedenen Perspektiven





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