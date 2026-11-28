Angélique Bapst präsentierte in Folge 5 der SRF Landfrauenküche 2026 die Vorspeise Härtzia Giis-Chees. Ein detaillierter Überblick über Zutaten, Zubereitung und Wettbewerb.

Angélique Bapst stellt in der fünften Folge der Sendung "SRF bi de Lüt - Landfrauenküche 2026" ihr Rezept für " Härtzia Giis-Chees" vor. Diese Vorspeise dient als Teil eines grossen Wettbewerbs, der wöchentlich Quizfragen zu den Kandidatinnen bereitstellt. Die Teilnahme am Gewinnspiel bietet die Chance auf Preise im Gesamtwert von über 12'000 Franken. Zu den attraktiven Preisen gehört unter anderem der zehnfache Erhalt eines Saugwischers der Marke Kärcher.

Zubereitung der würzigen Käsechips

Die Basis für das Gericht bilden selbstgemachte Käsechips. Hierfür wird Käse mit Rosensalz und Blumenpfeffer in einem Schüsselchen vermengt. Die Mischung wird dünn auf ein Backblech verteilt, um Rondelle mit einem Durchmesser von fünf Zentimetern zu formen. Im Backofen werden diese für einen Zeitraum von fünf bis acht Minuten gebacken. Nach dem Herausnehmen kühlen sie drei bis fünf Minuten ab, bevor sie mit einem Spachtel gelöst und auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen.

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Marinade für Tomaten und Gewürzpaste

Eine komplexe Marinade verfeinert die Beilage. Für die Tomaten werden Aceto Balsamico di Modena, Balsamico Bianco, Zucker und Wodka gemischt und über die vielschichtigen Cherry-Tomaten in ihren Formen gegeben. Diese Mischung lässt circa dreissig Minuten ziehen. Eine weitere Sauce entsteht aus Himbeer-Gelee, Senf, Pfeffer, Salz und Zucker, die mindestens eine Stunde ziehen muss. Eine Pinocchio-Gewürzmischung besteht aus Speisesalz, getrocknetem Gemüse und Kräutern wie Oregano, Petersilie, Kurkuma, Koriander, Pfeffer, Kreuzkümmel, Bockshornklee, Gelbsenf, Muskatnuss und Ingwer sowie wenig Zucker.

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Grilltechnik für knusprige Specksteaks

Die Beilage Kartoffeln wird auf Spiesse aufgezogen, mit der Schale belassen und fächerartig eingeschnitten. Sie backen auf mit Backpapier belegtem Blech etwa vierzigfünf Minuten in der Mitte des Ofens. Für den Grill wird eine heisse Glut erzeugt, auf der einige Briketts zur Wärmeerhaltung liegen. Der Rost wird erwärmt, darauf kommen dicke Specktranchen, die auf jeder Seite vier bis fünf Minuten knusprig braten. Ein Anstechen des Fleisches ist zu vermeiden, um ein Ausfließen des Fetts und damit verbundene Feuergefahren zu verhindern.

Platting und Wettbewerbshintergrund

Am Ende werden die Kartoffeln von den Spiessen gelöst und links auf Kräuter gelegt. Die marinierten Cherry-Tomaten platziert man daneben, die Specktranchen rechts auf dem Teller. Die abgekühlten Käsechips stehen vor den Tomaten und werden mit drei Basilikumblättchen sowie je einem Gänseblümchen garniert. Der Wettbewerb "SRF bi de Lüt - Landfrauenküche 2026" begleitet die Ausstrahlung mit wöchentlichen Quizfragen. Diese interaktiven Elemente binden das Publikum ein und erhöhen die Attraktivität der Kochsendung durch materielle Anreize.