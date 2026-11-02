SRF Faktencheck: Wie Fake News und KI-Video manipuliert werden

SRF überprüft regelmäßig Inhalte auf Echtheit. Das Netzwerk Faktencheck klärt auf, ob Videos und Zitate echt sind oder manipuliert wurden.

Das Netzwerk Faktencheck des Schweizer Radio und Fernsehens SRF hat seine Arbeit aufgenommen, um der steigenden Anzahl an irreführenden Inhalten in den sozialen Medien und im Internet zu begegnen. Dieses Projekt überprüft wöchentlich oder alle zwei Wochen spezifische Anfragen der Öffentlichkeit, um die Wahrheitsgehalt von behaupteten Nachrichten, Bildern und Videos zu klären. Die Redaktion wählt dabei gezielt diejenigen Meldungen aus, die aktuell am meisten diskutiert werden oder besonders verdächtig erscheinen können, um Missverständnisse oder bewusste Täuschung aufzudecken.

Manipulierte Bilder und Videos enttarnen

Eines der Hauptprobleme der modernen Medienlandschaft ist die Unsicherheit darüber, ob gezeigte Bilder und Videos tatsächlich im unmittelbaren Zusammenhang mit einem bestimmten Ereignis entstanden sind oder ob sie zweckentfremdet wurden. Oft werden alte Aufnahmen oder völlig andere Szenen verwendet, um aktuelle Nachrichten zu illustrieren, was zu falschen Interpretationen führen kann. Zudem ist die Frage nach der Authentizität süßer Tiervideos, die in Gruppenchats geteilt werden, kritisch zu prüfen, da diese häufig aus dem Kontext gerissen oder komplett inszeniert sind.

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Zusätzlich zur visuellen Täuschung durch Bilder und Videos stellt sich ständig die Frage nach der Echtheit von Zitaten. Es kommt regelmäßig vor, dass Aussagen Politikerinnen oder Politikern fälschlicherweise zugeschrieben werden, um ihre Positionen zu diskreditieren oder zu unterstützen. Das Faktencheck-Team geht dieser Thematik nach, indem es Originalquellen und Verlautbarungen überprüft, um sicherzustellen, dass Zitate korrekt wiedergegeben werden und nicht aus dem Zusammenhang gerissen sind.

Die Rolle der Künstlichen Intelligenz

Fake News und KI-Videos sind heutzutage allgegenwärtig und nicht immer einfach zu durchschauen. Die fortschreitende Entwicklung der künstlichen Intelligenz ermöglicht es, immer逼真ere Deepfakes und manipulierte Audio- oder Videodateien zu erzeugen, die für Laien kaum von echten Aufnahmen zu unterscheiden sind. Diese Technologie stellt eine enorme Herausforderung für den Journalismus und die Gesellschaft dar, da sie das Vertrauen in visuelle Beweise untergraben kann.

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Das Netzwerk Faktencheck konfrontiert diese Herausforderung mit sorgfältiger Recherche und technischer Analyse. Durch die regelmäßige Überprüfung von Anfragen aus der Community kann das Team Muster erkennen und Aufklärungsarbeit leisten. Dies hilft den Nutzern, kritischer mit den Inhalten umzugehen, die sie täglich online konsumieren, und fördert eine höhere Medienkompetenz in der Bevölkerung.

Anfragen stellen und Mitwirken

Die Redaktion ist stets auf die Unterstützung der Community angewiesen, um relevante Fälle identifizieren zu können. Bürgerinnen und Bürger werden ermutigt, bei Verdacht auf Falschinformationen oder irreführende Inhalte eine Mail an die Adresse communities@srf.ch zu senden. Wichtig ist es, nicht nur den entsprechenden Link oder das konkrete Material zu teilen, sondern auch den eigenen Namen preiszugeben, um eine verantwortungsvolle Kommunikation zu gewährleisten und Rückfragen zu ermöglichen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Redaktion eine Auswahl trifft und nicht alle eingesendeten Meldungen berücksichtigt werden können. Es wird keine Garantie gegeben, dass jede einzelne Anfrage überprüft wird. Dennoch ist jede Einsendung wertvoll, da sie der Redaktion helfen kann, neue Trends oder neue Methoden der Desinformation zu erkennen. Das Faktencheck ist eine Kernaufgabe des journalistischen Handwerks, die dazu dient, die Glaubwürdigkeit von Nachrichten zu wahren und die Öffentlichkeit gut informiert zu halten.