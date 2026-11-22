SRF1 startet am 23. November die Kochsendung So schmeckt die Schweiz. Die neue Sendung zeigt regionale Spezialitäten und Kleinproduzenten. Der Wechsel löst bei ehemaligen G&G-Mitarbeitern gemischte Reaktionen aus.

Das Schweizer Fernsehen SRG SSR verändert die Programmstruktur am Vorabend mit der Ankündigung, dass die Sendung So schmeckt die Schweiz ab dem 23. November den Sendeplatz des Formats Zu Tisch übernimmt. Diese Änderung betrifft den Zeitraum um 18.25 Uhr auf SRF 1, direkt vor der Sendung Schweiz aktuell. Das neue Unterhaltungsprogramm richtet sich an ein breites Publikum und fokussiert sich auf die lokale Produktion von Lebensmitteln und die Personen hinter den regionalen Spezialitäten.

Neue Sendung mit Fokus auf Schweizer Kleinproduzenten

So schmeckt die Schweiz stellt authentische Berichte über Schweizer Kleinproduzenten und deren Leidenschaft für das Handwerk in den Mittelpunkt. Die Sendung beleuchtet die Schweizer Landwirtschaft und die Menschen, die hinter kulinarischen Traditionen stehen. Jede der vorerst geplanten 20 Folgen porträtiert einen regionalen Betrieb, ein spezifisches Produkt und die Personen, die dafür arbeiten. Die Kamera begleitet die Ernte und zeigt, wie Produkte wie Lavendelparfait, Safranrisotto, Panna Cotta aus Kürbis oder gefüllte Chili zubereitet werden.

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Der Sender SRG SSR betont, dass das neue Format den Zuschauern Einblick in die Herstellung regionaler Spezialitäten geben soll. Es geht dabei nicht nur um das Endprodukt, sondern um die Geschichten der Produzenten und Produzentinnen. Die erste Staffel läuft vier Wochen lang, bevor das bisherige Format Zu Tisch zurückkehrt. Diese kurze Laufzeit ermöglicht es dem Sender, neue Inhalte zu testen, ohne das bestehende Programm langfristig zu verdrängen.

Paola Biason kritisiert Verlust gesellschaftlicher Berichterstattung

Paola Biason, die frühere Redaktionsleiterin des Formats G&G - Gesichter und Geschichten, äußert sich kritisch zu diesem Schritt. Sie bedauert, dass die Plattform für gesellschaftskritische und kulturelle Berichterstattung verloren gegangen sei. Biason argumentiert, dass Inhalte im Kulturplatz oder in den Nachrichtenbeiträgen die breite Berichterstattung von G&G nicht ersetzen können. Der Sender lebe von einer Mischung aus Information, Gesellschaft, Wissen und Unterhaltung, was durch die neue Ausrichtung beeinträchtigt werde.

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Biason gehörte seit 2005 zum Team von G&G und übernahm 2015 die Redaktionsleitung. Sie betont, dass ihr der Verlust dieser speziellen Art von Gesellschaftsmagazin fehlte. Laut ihren Angaben hört sie diese Kritik täglich von anderen, die den gleichen Standpunkt teilen. Die Absetzung von G&G im Juni 2025 hinterlässt eine Lücke im Programm, die durch reine Kulinarik nicht gefüllt werden kann. Michel Birri, Jennifer Bosshard und Joel Grolimund moderierten im Juni die letzte Sendung von G&G.

Unterschiede zwischen alten und neuen Formaten

Während Zu Tisch häufig im Ausland sendete, rückt So schmeckt die Schweiz Geschichten aus der Heimat in den Fokus. Der Wechsel soll dem Vorabendprogramm neuen Schwung verleihen, indem er sich an die Region wendet. Das neue Format soll zeigen, wie viel Engagement für das Produkt in jedem Kleinbetrieb steckt. Die Zuschauer dürfen sich auf neues Material freuen, das Genuss und Handwerk verbindet. Dies stellt einen klaren Kontrast zu den früheren Promi-Geschichten dar.

SRF plant, den Sendeplatz im kommenden Jahr weiter zu gestalten, wobei die Genres noch in der Detailplanung sind. Aktuell befindet man sich in einer Phase der Überlegung, welche Formate den Sendeplatz langfristig füllen. Die aktuelle Änderung ist als temporäre Lösung gedacht, die den Sender in einer Übergangsphase stabilisiert. Die Zuschauer sollen entscheiden, was ihnen besser gefällt, ob reine Unterhaltung oder gesellschaftliche Relevanz.

Reaktionen aus dem Publikum und Blick in die Zukunft

Die Reaktionen auf die Änderungen sind unterschiedlich. Einige Zuschauer befürworten den Wechsel, da die ständige Konzentration auf Stars und Sternchen auf Dauer als langweilig empfunden wird. Die neue Ausrichtung auf regionale Produkte und Handwerk bietet eine frische Alternative. Die Sendung soll die Verbindung zwischen Konsumenten und Produzenten stärken. Dies entspricht dem Trend zu mehr Transparenz und Wertschätzung im Lebensmittelbereich.

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Die nächste Zeit wird zeigen, wie gut sich das neue Format bei den Zuschauern durchsetzt. SRG SSR hofft, mit So schmeckt die Schweiz eine Sendung zu etablieren, die sowohl unterhaltsam als auch informativ ist. Die 20 Folgen dienen als Pilotphase, um zu messen, ob die Zuschauer Interesse an dieser Art von Berichterstattung haben. Der Erfolg wird maßgeblich von der Qualität der Geschichten und der Präsentation der regionalen Betriebe abhängen. Der Sender bleibt dabei optimistisch, dass sich das Programm im Vorabend etablieren wird.