SRF ermittelt gegen kurdische Mafia Tolhildan in Basel

Die Gen-Z-Gruppe Tolhildan operiert in Basel. SRF-Recherchen decken Kontakte zur organisierten Kriminalität auf. Die Behörden bestätigen ein laufendes Strafverfahren.

Die schweizerische Öffentlichkeit wird mit dem Auftreten einer neuen kriminellen Gruppierung konfrontiert, die als Tolhildan bekannt ist. Mitglieder dieser als Gen-Z-Mafia bezeichneten Organisation haben laut einer Recherche des Schweizer Radio und Fernsehens ( SRF) in der Stadt Basel Fuss gefasst. Der Name der Gruppe bedeutet übersetzt Vergeltung. Sie wird als hochgefährlich und bewaffnet beschrieben und hat ihren operationellen Fokus in das Gotthelfquartier verlegt. Die Behörde bestätigt, dass die Gefahr für die öffentliche Sicherheit durch diese neue Dynamik in der organisierten Kriminalität real ist.

Operative Präsenz in Basel

Detaillierte Ermittlungen zeigen, dass Mitglieder der Tolhildan in Basel wohnen und dort zumindest zeitweise ein Lokal als Treffpunkt nutzten. SRF-Redakteure stießen auf Social-Media-Profile, die junge Männer mit Waffen abbilden. Ein prominentes Bild zeigt einen Balkon im Gotthelfquartier, was die lokale Verankerung unterstreicht. In einem Kellerlokal an der Allschwilerstrasse trafen sich die Verdächtigen regelmäßig. Auf Tischen in diesem 70 Quadratmeter großen Lokal lagen Waffen, was auf eine militante Struktur hindeutet. Der Raum wird aktuell als zur Vermietung ausgeschrieben beworben.

Also read SNB-Präsident Schlegel: «Sollte die Preisstabilität gefährdet sein, würde die ​Nationalbank ​nicht zögern, die Geldpolitik ⁠anzupassen»

Behördliche Bestätigung durch Fedpol

Fedpol-Chef Markus Gisin hat die Existenz der Gruppe gegenüber SRF Impact bestätigt. Er führt aus, dass die Organisation in Schutzgelderpressung, illegalem Glücksspiel sowie im Handel mit Betäubungsmitteln und Waffen aktiv ist. Die Behörde geht von einer tiefen zweistelligen Anzahl Personen aus, die zeitweise unter diesem Namen firmierten. SRF ordnet rund sieben Personen der Gruppe direkt zu. Gisin weist darauf hin, dass die Gruppe auch in weiteren Bereichen der organisierten Kriminalität tätig ist, die typischerweise mit mafiosen Strukturen verbunden sind. Die Präsenz dieser Personen stellt eine signifikante Herausforderung für die Sicherheitsbehörden dar.

Polizeieinsatz und strafrechtliche Schritte

Im März 2025 kam es im genannten Kellerlokal an der Allschwilerstrasse zu einem massiven Polizeieinsatz. An der Operation war auch das Bundeskriminalamt (Fedpol) beteiligt. Die Basler Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eingeleitet, das derzeit hängig ist. Es geht unter anderem um eine Schussabgabe, wie die Redaktion erfahren hat. Die Staatsanwaltschaft äußert sich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht zur konkreten Ausgestaltung des Falls. Auch das Fedpol hält sich zurück und kommentiert weder operative Erkenntnisse noch laufende Abklärungen oder spezifische Fallzahlen öffentlich.

Advertisement

Gefährdung durch soziale Medien

Ein untersuchender Journalist ordnet die Tolhildan der Mafia zu. In Deutschland läuft bereits ein Strafverfahren gegen ein Mitglied der Gruppe. Dort kam es zu Schießereien, die sich gegen kurdische Geschäftsleute richteten. Der türkische Investigativjournalist Cevheri Güven beschreibt den Unterschied zu etablierten Gruppen. Während diese ihre Macht auf der Straße oder im Gefängnis zeigen, demonstriert die Tolhildan ihre Präsenz vorrangig in den sozialen Medien. Dies erschwert die Bekämpfung der Gruppe erheblich, da die Sichtbarkeit für die Rekrutierung genutzt wird. Die Gefahr für die öffentliche Sicherheit steigt, wenn solche Konflikte im öffentlichen Raum ausgetragen werden.

Reaktion der kurdischen Gemeinschaft

Die große kurdische Community in Basel reagiert bestürzt auf die Erkenntnisse. Der Basler Grossrat Bülent Pekerman erklärte, dass er von der Präsenz der Gruppe nichts gewusst habe. Er betonte deutlich, dass solche Elemente nicht in der Stadt geduldet werden. Auch andere Mitglieder der Diaspora äußerten ihr Unbehagen über die Aktivitäten der Gruppierung. Die Tolhildan nutzt den Kampf für ein unabhängiges Kurdistan zur Rekrutierung neuer Mitglieder. Bilder zeigen mutmaßliche Mitglieder an Kundgebungen für Abdullah Öcalan. Dies verbindet politische Motive mit kriminellen Strukturen, was die Lage komplexer macht.

Strukturelle Probleme in Basel

Neben der spezifischen Gruppe deuten Indizien auf tiefere strukturelle Schwachstellen hin. Sogenannte Fassadengeschäfte dienen oft der Geldwäsche in der organisierten Kriminalität. Bislang gerieten diese nicht in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden, obwohl es über 100 Verdachtsmeldungen gab. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rats kritisierte diesen Missstand als erschreckend. Justizdirektorin Stephanie Eymann räumte ein, dass bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität tatsächlich zu wenig unternommen worden sei. Dieser institutionelle Defizit könnte die Ansiedlung neuer Gruppen wie der Tolhildan begünstigen.