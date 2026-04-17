SRF-Chefredaktion verteidigt Reporter nach Veröffentlichung zu Nationaltrainer

Nach massiver Kritik und persönlichen Angriffen auf Reporter Pascal Schmitz stellt sich die SRF-Chefredaktion geschlossen hinter ihn und verteidigt dessen Recherchen, die zur Entlassung von Nationaltrainer Patrick Fischer führten. SRF betont die professionelle Vorgehensweise und das öffentliche Interesse an der Berichterstattung.

Die Chefredaktion des Schweizer Fernsehens SRF hat sich nach heftiger Kritik und persönlichen Angriffen auf ihren Reporter Pascal Schmitz demonstrativ hinter ihn gestellt. Anlass für die öffentliche Stellungnahme sind die Recherchen von Schmitz, die zur Entlassung des Schweizer Eishockey-Nationaltrainers Patrick Fischer führten.

Die Reaktionen auf die Berichterstattung waren überwältigend: Über 170 Zuschriften gingen bei SRF ein, wobei Reporter Schmitz auf sozialen Medien teilweise heftig beschimpft und sogar bedroht wurde. In dieser angespannten Situation betont die SRF-Chefredaktion, dass es nicht akzeptabel sei, Schmitz zum Sündenbock für die Konsequenzen der Veröffentlichung zu machen. Vielmehr habe er sich professionell verhalten und seine journalistische Arbeit im Sinne der Aufklärung und Wahrheitsfindung korrekt ausgeführt. Der Entscheid zur Publikation sei nach sorgfältiger interner Abwägung in der Chefredaktion getroffen worden, so SRF. Die zentrale Botschaft lautet: Ein Journalist, der die Wahrheit ans Licht bringt, ist kein Verräter oder Denunziant, sondern erfüllt seine Aufgabe auf vorbildliche Weise. Der Nachrichtenchef von SRF, Gregor Meier, begründete den Veröffentlichungsentscheid mit klaren journalistischen Prinzipien. Er stellte heraus, dass es sich bei dem relevanten Gespräch nicht um eine vertrauliche Off-the-record-Unterhaltung gehandelt habe. Eine Nichtpublikation hätte gegen anerkannte journalistische Standards verstoßen, insbesondere da ein zweifellos gegebenes öffentliches Interesse an den aufgedeckten Umständen bestanden habe. Meier schloss sein Statement auf der Plattform LinkedIn mit den prägnanten Worten: Ein Journalist, der die Wahrheit ans Licht bringt, ist nicht ein Verräter und nicht ein Denunziant. Sondern einer, der seinen Job richtig macht. Dies unterstreicht das Selbstverständnis von SRF als Sender, der eine wichtige Rolle in der Information der Öffentlichkeit wahrnimmt und dabei auf Transparenz und journalistische Integrität setzt. Die Betonung liegt darauf, dass der Job des Journalisten darin besteht, relevante Informationen zu recherchieren und diese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, auch wenn dies unangenehme Konsequenzen für die Betroffenen haben mag. Die Veröffentlichung der Recherche war keineswegs als persönlicher Angriff gedacht, sondern als Erfüllung des journalistischen Auftrags. Die ganze Angelegenheit hat auch eine breitere medienethische Debatte ausgelöst. Expertinnen und Experten stellen die Frage, ob im Fall Patrick Fischer die feine Grenze zwischen journalistischer Pflicht und dem potenziellen Bruch von Vertrauen, das sich aus der Natur von Gesprächen in einem Arbeitsumfeld ergeben kann, gewahrt wurde. Ursina Wey, die Geschäftsführerin des Schweizer Presserats, äußerte Bedenken und bezweifelt ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Story, was die Debatte zusätzlich anheizt. SRF verteidigt jedoch vehement, dass keine Vereinbarung verletzt worden sei. Es habe sich um eine Arbeitssituation gehandelt, in der keine vertrauliche Hintergrundgesprächsvereinbarung getroffen worden war. Der Reporter selbst betonte, dass seine Motivation ausschließlich die Erfüllung seiner journalistischen Pflicht gewesen sei und er keinesfalls die Absicht gehabt habe, Schaden anzurichten. Sein erklärtes Ziel war es, seinen Job zu machen und relevante Informationen zu recherchieren. Die Auseinandersetzung verdeutlicht die Spannungsfelder, in denen sich Journalisten tagtäglich bewegen, und die Bedeutung der Unterstützung durch die eigene Redaktion angesichts öffentlicher Anfeindungen. Die Verteidigung von Pascal Schmitz durch die SRF-Chefredaktion sendet ein klares Signal: Die freie und unabhängige Berichterstattung, auch wenn sie kontroverse Themen anspricht, wird von SRF geschützt und verteidigt





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