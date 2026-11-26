Die SRF-Bestenliste für Dezember und Januar listet die fünf wichtigsten Bücher der Saison. Dana Vowinckels Roman über Liebe und Geschichte belegt Platz 1, gefolgt von Shida Bazyar und Bonnie Garmus.

Die SRF-Bestenliste für Dezember und Januar wird aktuell von Dana Vowinckel s Roman Anton und Alma dominiert. Mit 64 Punkten sicherte sich das Buch die Spitzenposition in der Rangliste der wichtigsten literarischen Veröffentlichungen des Winterhalbjahres. Der Roman erzählt die turbulente Liebesgeschichte zwischen Anton, der in einer jüdischen Akademikerfamilie in Berlin aufwächst, und Alma, die aus einem Vorort im Osten Berlins stammt und zufällig den Nachnamen Bormann trägt.

Dana Vowinckel führt die Liste an

Dana Vowinckel erreicht mit ihrem Werk die höchste Punktzahl aller eingereichten Titel im genannten Zeitraum. Die Geschichte dreht sich nicht nur um die private Beziehung, sondern stellt existenzielle Fragen in einer Welt voller persönlicher und gesellschaftlicher Katastrophen. Es wird erforscht, ob es als Mensch überhaupt noch möglich ist, das Leben richtig zu machen, und welche Rolle Religion dabei spielt, wenn andere damit nicht einverstanden sind. Hubert Thüring, Dozent für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Uni Basel, lobt das Buch als seltenen Liebesroman, der tiefe Einblicke gewährt. Das Buch umfasst 542 Seiten und wurde 2026 von Suhrkamp veröffentlicht.

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Shida Bazyar und Bonnie Garmus folgen dicht

Auf dem zweiten Platz rangiert Shida Bazyar mit ihrem Roman Die Lücken, der 40 Punkte erzielt hat. Der Roman verdichtet 90 Jahre Geschichte und springt zwischen den Zeiten, um aufzudecken, worüber lange geschwiegen wurde. Es geht um die NS-Vergangenheit und ihre Schatten, die bis in die Gegenwart reichen, wo Familien aus dem Iran in einem fiktiven Dorf auf ein neues Zuhause hoffen. Nadia Guddelmoni, Buchhändlerin und Literaturwissenschaftlerin, hebt den behutsamen Ton hervor, der das Grauen im Alltag zeigt. Das Werk besteht aus 512 Seiten und erschien 2026 bei Kiepenheuer & Witsch.

Der dritte Platz geht mit 28 Punkten an Bonnie Garmus für ihren zweiten Roman Peck & Peck. Nach dem Welterfolg Eine Frage der Chemie erzählt die US-Amerikanerin von einem jungen Mann, der einen Job in einem renommierten Lyrikverlag ergattert. Obwohl er zunächst in der Kopierabteilung landet, nimmt er den Kampf gegen gierige, wettbewerbsorientierte Mächtige auf. Adrian Hostettler von der Altstadt-Buchhandlung Murten beschreibt die Geschichten als schräg und witzig, aber auch berührt von tiefgründigen Themen. Piper brachte das Buch 2026 auf den Markt.

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Themen Angst und Eskalation runden die Top Five ab

Julia von Lucadou belegt mit Zeiten erhöhter Gefahr den vierten Platz und erhielt 17 Punkte. Der Roman erzählt von einem Mann, der zwischen Bunkerfantasien, verdrängten Erinnerungen und wachsender Angst den Boden unter den Füßen verliert. Sarah-Mee Filep von der Buchhandlung Rössli Riehen lobt die Verknüpfung von gesellschaftlicher Verunsicherung mit persönlichen Traumata. Hanser Berlin veröffentlichte das Werk 2026 und schuf damit einen ernsthaften wie unterhaltsamen Roman über das Bedürfnis nach Sicherheit.

Den fünften Platz mit 15 Punkten sicherte sich Tony Tulathimutte mit dem Erzählband Fiasko. Das Buch enthält sieben Erzählungen von sieben miteinander verstrickten Existenzen, die Gefangene ihrer Obsessionen sind. Laura de Weck, Moderatorin des Literaturclubs, beschreibt die Sprache als überdreht und hyperaktuell. Tulathimutte dekliniert durch, zu welchen Eskalationen Zurückgewiesene fähig sind, und schafft den Spagat, über abgründigste Sex-Fantasien zu schreiben. Der Verlag dtv brachte das Buch 2026 heraus.