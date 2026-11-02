SRF bestätigt Verurteilung von Hans Jucker wegen sexueller Übergriffe auf Minderjährige

SRF bestätigt die 1971 ergangene Verurteilung des früheren Kommentators Hans Jucker wegen sexueller Handlungen mit Minderjährigen. Die Straftaten geschahen außerhalb der Arbeit.

Der Sender SRF hat am Montag, den 2. November, eine Stellungnahme veröffentlicht, in der die historische Verurteilung des ehemaligen Schweizer Sportkommentators Hans Jucker bestätigt wird. Jucker war im Jahr 1971 wegen sexueller Handlungen mit Minderjährigen zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt worden. Diese Bestätigung erfolgt als Reaktion auf eine Recherche des " Tages-Anzeiger s", die auch von "watson" aufgegriffen wurde. Die Nachricht betrifft insgesamt sexuelle Übergriffe auf fünf Jugendliche. Der Anlass für die aktuelle öffentliche Diskussion ist unter anderem die Veröffentlichung eines Buches, in dem einer der betroffenen Betroffene seine traumatischen Erlebnisse aufarbeitet und der Öffentlichkeit vorstellt. Der Sender erklärte, er habe erst vor wenigen Wochen von diesem Urteil erfahren, das bereits mehrere Jahrzehnte zurückliegt.

Historischer Kontext und juristische Einordnung

Hans Jucker war von 1965 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2011 als Sportkommentator für das Schweizer Fernsehen tätig. Kurz nach seinem Ruhestand verstarb er. Laut dem Urteil des Bezirksgerichts Affoltern wurde er für die begangenen Taten belangt. Der SRF hebt in seiner Erklärung hervor, dass die Straftaten ausserhalb seiner beruflichen Tätigkeit als Kommentator stattgefunden haben. Dies ist ein zentraler Punkt in der heutigen Auseinandersetzung mit dem Fall, da er die Trennung zwischen seinem öffentlichen Profil als Medienperson und seinem privaten Verhalten markiert. Der grosse zeitliche Abstand zur damaligen Verurteilung ist für den Sender ein wesentlicher Faktor, der bei der heutigen Bewertung und Kommunikation eine Rolle spielt. Die Sorgfalt, mit der der Sender nun mit diesem historischen Faktum umgeht, spiegelt sich in der Veröffentlichung dieser klaren Stellungnahme wider.

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Untersuchung der damaligen Arbeitgeberrolle

Nun wird eine externe Aufarbeitung eingeleitet, die untersucht, wie der SRF damals als Arbeitgeber mit diesem Fall umgegangen ist. Diese Untersuchung ist notwendig, um Transparenz über die internen Verfahren und Entscheidungen der damaligen Zeit herzustellen. Der Sender verweist auf die Notwendigkeit einer sorgfältigen Prüfung, um alle Aspekte des Falls nachvollziehen zu können. Es geht dabei um die Frage, wie eine Medieninstitution mit strafrechtlich relevantem Verhalten einer Angestellten aus der Vergangenheit umgeht, besonders wenn dies erst lange nach der Tat öffentlich wird. Die Opfer der Straftaten stehen im Mittelpunkt dieses interimsleitenden Prozesses. Der Sender will sicherstellen, dass aus der damaligen Zeit gelernt wird und heutige Standards den Umgang mit solchen Themen leiten. Dies dient der Aufklärung und der Wiederherstellung des Vertrauens in die Institution.

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Konsequenzen für das Archiv und die Kommunikation

Infolge dieser Entwicklungen hat der SRF konkrete Massnahmen für die Zukunft ergriffen. Der Sender verzichtet künftig darauf, Clips zu veröffentlichen, die Hans Jucker als Kommentator in den Mittelpunkt stellen. Bereits publizierte entsprechende Videos wurden von den eigenen Plattformen sowie den SRF-Kanälen auf Drittplattformen entfernt. Diese Schritt wird als Reaktion auf die aktuellen Vorwürfe und die emotionale Belastung der Opfer gesehen. Dennoch bleiben journalistische Archivbeiträge wie Sportzusammenfassungen oder kommentierte Wettkämpfe als Teil der Programm- und Zeitgeschichte für die Öffentlichkeit zugänglich. Diese Unterscheidung ist wichtig, um die historische Bedeutung seiner Arbeit im Sportkontext nicht komplett zu löschen, während gleichzeitig kein Fokus mehr auf seine Person gelegt wird. Die Massnahmen zeigen den Versuch, zwischen historischer Dokumentation und aktueller ethischer Verantwortung zu balancieren. Der Fall unterstreicht die anhaltende Relevanz von Aufarbeitungsprozessen in Medieninstitutionen.