Janis Fahrländer, SRF-Auslandredaktor, berichtet in seiner Sendung über die politische Dauerkrise im Kosovo und die bevorstehenden Neuwahlen. Er erklärt, dass der Streit um das Staatspräsidium, das von Vjosa Osmani besetzt war, zu den Neuwahlen führt. Kurti riskiert Neuwahlen aufgrund seiner Stärke und seiner Absicht, Einfluss auf unabhängige Institutionen wie den öffentlich-rechtlichen Sender und das Verfassungsgericht auszuüben. Die schwache Opposition, die auf eine reine Blockadepolitik setzt und sich an Kurti abarbeitet, trägt zur Ausgangslage bei, die erneute Neuwahlen in ein paar Monaten nicht ausschließt. Kritiker befürchten, dass Kurtis Partei seine Macht weiterhin ausbauen könnte und dies langfristig zur Gefahr für die junge Demokratie werden könnte.

Janis Fahrländer, SRF-Auslandredaktor, berichtet in seiner Sendung über die politische Dauerkrise im Kosovo und die bevorstehenden Neuwahlen . Er erklärt, dass der Streit um das Staatspräsidium, das von Vjosa Osmani besetzt war, zu den Neuwahlen führt.

Kurti riskiert Neuwahlen aufgrund seiner Stärke und seiner Absicht, Einfluss auf unabhängige Institutionen wie den öffentlich-rechtlichen Sender und das Verfassungsgericht auszuüben. Die schwache Opposition, die auf eine reine Blockadepolitik setzt und sich an Kurti abarbeitet, trägt zur Ausgangslage bei, die erneute Neuwahlen in ein paar Monaten nicht ausschließt. Kritiker befürchten, dass Kurtis Partei seine Macht weiterhin ausbauen könnte und dies langfristig zur Gefahr für die junge Demokratie werden könnte





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Neuwahlen Streit Um Staatspräsidium Kurti Vetevendosje Schwache Opposition Kritiker Autoritäre Tendenzen Vjosa Osmani Internas Demokratie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tristan Brenn gibt Posten als SRF-Chefredaktor abNach zwölf Jahren als Chefredaktor von SRF will sich Brenn nicht nochmals auf den Job bewerben. Beat Soltermann und Ursula Gabathuler übernehmen die Funktion.

Read more »

Real‑Madrid: Präsident Pérez kämpft gegen Rücktrittsgerüchte, Riquelme lockt HaalandNach zwei titellosen Spielzeiten zieht Florentino Pérez trotz Gerüchten über einen Rücktritt weiter in die Bresche. Er verkündet Neuwahlen und verspricht Top‑Transfers wie Mourinho, Konaté und Dumfries. Herausforderer Enrique Riquelme wirft mit einem Haaland‑Trikot und dem Versprechen, Rodri zu holen, dem Club einen Hot‑Shot zu. Manchester City dementiert die Gerüchte und erwägt rechtliche Schritte.

Read more »

Debate on '10-Millionen-Schweiz' and Zivildienst Referendum in SRF's 'Arena' with Ständerat, Nationalrätin, Nationalrat and moreThe 'Arena' on SRF featured a debate on the '10-Millionen-Schweiz' and Zivildienst Referendum on June 14th. The discussion was moderated by Ständerat, Nationalrätin, Nationalrat and more. The debate focused on the negative consequences of immigration and the need for political solutions to address the current economic downturn.

Read more »

SRF 3: Fünf Schweizer Festivals für den FestivalsommerSRF 3 ist dieses Jahr an den Schweizer Festivals unterwegs und liefert nicht nur die Headliner, sondern auch die Geheimtipps, die Sie jetzt noch besuchen solltet, bevor sie die grossen Hallen füllen.

Read more »