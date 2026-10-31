SRF 3 Showcase: Adrian Stern, Hendrix Ackle und Gäste feiern den Schweizer Songcircle

Adrian Stern und Hendrix Ackle veranstalten ihren legendären Songcircle einmalig in der SRF Live Stage in Zürich. Mit Gästen wie Valeska Steiner und Nina Valotti präsentieren sie Mundart-Versionen bekannter Hits und teilen persönliche Geschichten.

In der Schweiz ist die Tradition des Mundartsongs seit Jahren ein fester Bestandteil der kulturellen Landschaft, und Adrian Stern sowie Hendrix Ackle sind dabei zwei der profiliertesten Gestalten.

Seit etwa fünfzehn Jahren organisieren diese beiden Künstler in Baden ihren bekannten Songcircle, einen intimen Raum für musikalischen Austausch und persönliche Begegnungen. Diese Veranstaltung hat sich zu einer festen Größe entwickelt, bei der nicht nur die Musik im Vordergrund steht, sondern auch die Geschichten hinter den Liedern geteilt werden. Für Ende Oktober planen sie etwas Außergewöhnliches: Eine einmalige Verlegung ihrer Show in die Live Stage des Schweizer Radio und Fernsehens (SRF) in Zürich.

Also read Rüge für SRF-Dok: UBI beanstandet Sendung über Frauen und Geld

Adrian Stern und Hendrix Ackle bringen Songcircle nach Zürich

Dieses besondere Event zieht nicht nur lokale Fans an, sondern erreicht auch ein breites Publikum über das Internet und das Radio. Neben den Organisatoren sind auch Gäste wie Valeska Steiner von der Gruppe Boy und Nina Valotti eingeladen, um den Kreis zu vervollständigen. Die rund 130 Anwesenden vor Ort sowie die Millionen Zuschauer zu Hause werden mit einer Mischung aus Lieblingsliedern und persönlichen Anekdoten unterhalten.

Der Fokus liegt dabei auf der Verbindung zwischen Sprache, Emotion und Musik, was den Abend zu einem einzigartigen Erlebnis macht. Ein Highlight des Abends ist Adrian Sterns Interpretation von "Hotel California", die er in eine schweizerdeutsche Version übersetzt hat. Inspiriert von einem Buch über die Gefahren von Rockmusik aus seiner Schulzeit, das ihm stattdessen die Liebe zur Gitarrenmusik näherbrachte, wählt er dieses weltberühnte Stück der Eagles als Grundlage.

Advertisement

Seine Übersetzung ist jedoch weder wörtlich noch ernsthaft, sondern eher verschmitzt und humorvoll. So wird aus dem Grasduft im Original ein intensiver Kuhgeruch, und die "pretty boys" werden zu "hübschi Jungs". Auch Nina Valotti bringt ihre eigene Geschichte mit. Als Siegerin des SRF 3 Best Talent Wettbewerbs musste sie lange überwindung aufbringen, um von englischen Texten auf Schweizerdeutsch umzusteigen.

Sie erinnert sich daran, dass Mundartmusik früher nicht immer den gleichen Status hatte wie heute, aber Bands wie Züri West blieben immer cool. Daher spielt sie deren Hit "I schänke dr mis Härz" in einer leicht zürcherisierten Variante, was ihre persönliche Entwicklung in der Musikbranche widerspiegelt. Diese Transformation von internationalen Pop-Hits in regionale Dialekte zeigt die Flexibilität und Kreativität der Schweizer Musikszene.

Nina Valotti und Valeska Steiner interpretieren internationale Hits auf Dialekt

Valeska Steiner von Boy wählt einen anderen Ansatz, indem sie Carly Rae Jepsens "Call Me Maybe" interpretiert, obwohl sie selbst kein Freund davon ist, telefonieren zu müssen. Ihr persönlicher Konflikt mit dem Thema Telefonieren führt dazu, dass sie das Lied in einer reduzierten, mehrstimmigen Version darbietet, die fast schon ironisch wirkt. Auf der anderen Seite gibt es beim Pianisten Hendrix Ackle eine romantische Note.

Obwohl er ein virtuoser Spieler ist, kannte er den französischen Chansonnier Francis Cabrel lange nicht, bis ein Freund ihm dessen Musik nahebrachte. Ackle verliebte sich sofort in die Melodie von "Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai" und spürt seither keine Lust mehr, diese emotionale Verbindung zu verlieren. Das gesamte Showcase-Event wird am Freitag, den 20. November, gegen 22:00 Uhr auf SRF zwei ausgestrahlt.

Advertisement

Dies bietet Gelegenheit für jene, die lieber bequem vor dem Fernseher sitzen, als aktiv am Online-Stream teilzunehmen. Während Nina Valotti gerne telefoniert und sogar WhatsApp-Statusupdates mit diesem Thema postet, bevorzugt Valeska Steiner das Gegenteil. Dieser Kontrast unterstreicht die menschlichen Aspekte, die in der Musik versteckt sind. Der Abend ist somit nicht nur eine musikalische Darbietung, sondern auch eine Reflexion über Leben, Sprache und persönliche Vorlieben in der modernen Schweizer Gesellschaft.