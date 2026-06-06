SRF 3: Fünf Schweizer Festivals für den Festivalsommer

SRF 3 ist dieses Jahr an den Schweizer Festivals unterwegs und liefert nicht nur die Headliner, sondern auch die Geheimtipps, die Sie jetzt noch besuchen solltet, bevor sie die grossen Hallen füllen.

Der Festival sommer geht los! Wir haben fünf Festival s rausgepickt und liefern nicht nur die Headliner, sondern auch die Geheimtipps, die Sie jetzt noch besuchen solltet, bevor sie die grossen Hallen füllen.

Festivalsommer auf SRF 3 Box aufklappen Box zuklappen SRF 3 ist auch dieses Jahr an den Schweizer Festivals unterwegs: Vom Open Air St. Gallen über das Gurtenfestival in Bern bis zum Heitere Open Air bei Zofingen berichten wir mit Geschichten und Interviews von verschiedenen Musikveranstaltungen in der Schweiz und fangen spezielle Festivalmomente für das SRF-Publikum ein. Der Festivalsommer findet auf Radio SRF 3, auf srf3.ch, in der SRF-News-App und auf Instagram statt.

Für viele Events verlost SRF 3 im Rahmen des «Ticketzischtig» Tickets im Radio, über Social Media und auf der Website





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