SRF 2 Kultur im freien Fall: Massiver Hörerverlust und drohende Entlassungen

Der Kultursender SRF 2 Kultur verliert rapide an Zuhörern und steht vor einem umfassenden Umbau. Bis zu 900 Stellen könnten bis 2029 abgebaut werden, und eine nationale Kulturwelle wird als mögliche Alternative diskutiert.

SRF 2 Kultur befindet sich in einer tiefgreifenden Krise. Der Kultursender verliert rapide an Zuhörern und steht vor einem umfassenden Umbau, der möglicherweise zur Abschaffung des aktuellen Formats und zur Einführung einer nationalen Kulturwelle führen könnte.

Aktuellen Berichten zufolge hat SRF 2 Kultur im ersten Quartal 2026 einen massiven Rückgang der Nutzungsstunden verzeichnet, der den stärksten Einbruch aller Programme der SRG darstellt. Dieser Trend setzt sich bereits seit Jahren fort: Zwischen 2021 und 2025 sank die tägliche Reichweite von 176.000 auf 113.000 Hörerinnen und Hörer – ein Rückgang von rund 36 Prozent. Besonders deutlich wurde dieser Einbruch in jüngster Zeit, was die Dringlichkeit der Situation unterstreicht. Die SRG steht unter erheblichem Druck, ihre Ausgaben zu reduzieren.

Bis 2029 müssen rund 270 Millionen Franken eingespart werden, was etwa 17 Prozent des Gesamtbudgets entspricht. Dieser Sparzwang führt zu einem umfassenden Stellenabbau. Bereits jetzt sind rund 300 Stellen im Rahmen laufender Sparprogramme betroffen, und weitere 600 Stellen sollen bis 2029 abgebaut werden. Ein erster grosser Einschnitt ist bis Anfang 2027 geplant.

SRG-Generaldirektorin Susanne Wille hat bereits erklärt, dass Entlassungen unumgänglich seien. Die bevorstehenden Kündigungen betreffen insbesondere Kaderangestellte, von denen zahlreiche bis Ende Juni ihre Kündigung erhalten sollen. Weitere Entlassungen sind bis zum Herbst geplant. Die SRG bestätigt zwar weder die Quartalszahlen noch konkrete Personalentscheide, räumt aber ein, dass der Sender in den vergangenen Jahren deutlich an Publikum verloren hat und sich in einem hohen Transformationsdruck befindet.

Die Entscheidung über konkrete Massnahmen steht noch aus, doch die Notwendigkeit von Veränderungen ist unbestritten. Im Zentrum der Kritik stehen die bisherige Ausrichtung von SRF 2 Kultur und die Verantwortung von SRG-Generaldirektorin Susanne Wille und der scheidenden SRF-Direktorin Nathalie Wappler. Kritiker werfen ihnen vor, das Profil des Senders verwässert zu haben, während vergleichbare Kultursender im Ausland an Popularität gewinnen. Die SRG argumentiert hingegen mit einem strukturellen Wandel in der Medienlandschaft.

Die Nutzung von linearem Radio gehe zugunsten digitaler Angebote zurück. Daher sollen Kulturinhalte verstärkt über Plattformen wie Play SRF oder die SRF-News-App verbreitet werden. Intern wird intensiv über einen Umbau des Angebots diskutiert, der bis hin zu einer nationalen Kulturwelle mit regionalen Sprachfenstern reichen könnte. Diese neue Struktur würde deutlich weniger Ressourcen benötigen und könnte eine Antwort auf die finanziellen Herausforderungen der SRG sein.

Die Zukunft von SRF 2 Kultur ist ungewiss, doch die Notwendigkeit einer grundlegenden Neuausrichtung steht fest. Die Diskussionen innerhalb der SRG sind in vollem Gange, und die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die Weichen für die Zukunft des Kultursenders zu stellen. Die Entwicklung zeigt deutlich, dass sich die SRG an die veränderten Bedürfnisse des Publikums und die neuen Rahmenbedingungen anpassen muss, um ihre Relevanz und ihren Stellenwert in der Schweizer Medienlandschaft zu erhalten





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