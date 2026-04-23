Spusu überzeugt 70.000 Schweizer Kunden mit fairen Preisen und Top-Service

Der Mobilfunkanbieter spusu hat in der Schweiz bereits 70.000 Kunden gewonnen. Das Unternehmen setzt auf Transparenz, Fairness und einen außergewöhnlichen Kundenservice ohne versteckte Kosten und lange Vertragsbindungen.

Spusu hat sich in der Schweiz als Mobilfunk anbieter etabliert und konnte bereits 70.000 Kunden gewinnen. Der Erfolg basiert laut Gründer und CEO Franz Pichler auf einem klaren Bekenntnis zu Qualität, persönlichem Service, Transparenz und Fairness .

Das Unternehmen, das aus Österreich stammt und dort bereits über 700.000 Kunden bedient, setzt auf ein direktes und unkompliziertes Kundenerlebnis, das sich deutlich von traditionellen Anbietern abhebt. Ein zentraler Aspekt ist die Vermeidung versteckter Kosten, Aktivierungsgebühren und langfristiger Vertragsbindungen. Alle Abonnements beinhalten EU-Roaming, was für Reisende ein erheblicher Vorteil ist. Der Wechsel zu spusu wird als besonders einfach und schnell beschrieben – innerhalb von nur fünf Minuten kann der Prozess abgeschlossen werden.

Das Service-Team übernimmt dabei die Rufnummernmitnahme und die Kündigung des alten Vertrags, wodurch der Kunde von jeglichem administrativen Aufwand befreit wird. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Verzicht auf ausgelagerte Callcenter. Stattdessen setzt spusu ausschließlich auf eigene Mitarbeiter im Kundenservice, um eine hohe Servicequalität und kurze Wartezeiten zu gewährleisten. Das Motto des Unternehmens – «einfach. menschlich. fair.

» – spiegelt diese Philosophie wider. Kunden können spusu schnell erreichen, sowohl telefonisch mit durchschnittlich zehn Sekunden Wartezeit als auch über WhatsApp, ohne auf Chatbots zurückgreifen zu müssen. Die angebotenen Tarife sind attraktiv: Für CHF 19.90 gibt es unlimitiertes Datenvolumen im 5G-Netz, unlimitierte Minuten und SMS sowie 12 GB, 100 Minuten und 100 SMS im EU-Roaming. Eine günstigere Option für CHF 9.90 bietet 10 GB Datenvolumen, unlimitierte Minuten und SMS sowie 3 GB EU-Roaming.

Die volle Kostenkontrolle wird durch individuelle Limits gewährleistet. Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil von spusu ist der Betrieb eines selbst entwickelten Mobilfunk-Core-Netzwerks. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, die zentrale Infrastruktur eigenständig zu kontrollieren und Premium-Qualität zu fairen Preisen anzubieten. Die Unabhängigkeit von teuren Softwarelizenzen internationaler Zulieferer und die eigene Verwaltung der Kundendaten tragen ebenfalls zur Kosteneffizienz und Datensicherheit bei.

Die technologische Eigenständigkeit erlaubt zudem eine schnelle Reaktion auf veränderte Kundenbedürfnisse und die Aufrechterhaltung einer hohen Servicequalität. Die Infrastruktur von spusu befindet sich in Zürich und ist direkt an die Internetknotenpunkte und große Anbieter wie Netflix und Amazon angebunden. Die Wahl von Ski-Rennfahrer Beat Feuz als Testimonial unterstreicht die Werte des Unternehmens: Bodenständigkeit, Fairness und der Anspruch, stets das Beste zu geben. spusu möchte seinen Kunden die beste Qualität zu fairen Preisen bieten und Kundenzufriedenheit in den Mittelpunkt stellen.

Die fehlende Bindung ermöglicht es Kunden, das Angebot selbst zu testen und sich von den Vorteilen zu überzeugen. Insbesondere Kunden mit älteren und teuren Mobilfunkverträgen können von einem Wechsel zu spusu profitieren. Der Wechselprozess ist unkompliziert und beinhaltet lediglich die Angabe, ob die bestehende Rufnummer beibehalten werden soll – der alte Vertrag wird dann automatisch gekündigt





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