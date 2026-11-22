Der Schweizer Mobilfunkanbieter spusu erhält die Comparis Platin-Auszeichnung und gewinnt das BILANZ-Ranking durch exzellenten Service und faire Preise ohne versteckte Kosten.

Das schweizerische Familienunternehmen spusu hat seine führende Position im mobilen Telekommunikationsmarkt mit einer Reihe prestigeträchtiger Auszeichnungen untermauert. Als erster Mobilfunkanbieter überhaupt wurde das Unternehmen bei der jährlichen Zufriedenheitsumfrage des Vergleichsportals Comparis mit der Platin-Auszeichnung geehrt. Dieses besondere Ergebnis spiegelt die hohe Zufriedenheit der Kundschaft wider und bestätigt die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf Qualität und Transparenz. Parallel dazu setzte sich spusu im grossen BILANZ -Telecom-Ranking in der Kategorie Mobiltelefonie für Privatkunden durch und wurde dort ebenfalls zum Testsieger gekürt. Diese doppelte Anerkennung durch renommierte Testinstitute unterstreicht den erfolgreichen Markteintritt und das positive Kundenfeedback in der Schweiz.

Testsiege durch exzellenten Kundenservice

spusu ist seit zwei Jahren in der Schweiz aktiv und hat es dennoch geschafft, sich etablierte Konkurrenten durch überlegenen Service und faire Konditionen entgegenzustellen. Franz Pichler von spusu betonte, dass zufriedene Kunden der wichtigste Erfolgsfaktor für das Unternehmen seien. Massgeblich zu den Erfolgen trugen die Einfachheit des Angebots und der legendäre Kundenservice bei. Im Gegensatz zu vielen Wettbewibern verzichtet spusu vollständig auf ausgelagerte Callcenter. Stattdessen arbeiten ausschliesslich eigene Mitarbeitende im Kundenservice, die die Kunden auch auf Schweizerdeutsch betreuen. Diese interne Struktur ermöglicht es, eine hohe Servicequalität bei kurzen Wartezeiten zu garantieren. Anrufe werden durchschnittlich innert zehn Sekunden angenommen. Zusätzlich ist der Support über WhatsApp persönlich und gänzlich ohne den Einsatz von Chatbots verfügbar, was die Authentizität der Kommunikation stärkt.

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Transparente Preise ohne versteckte Kosten

Neben dem herausragenden Service setzt spusu auf faire Preise und volle Transparenz bei der Abrechnung. Es gibt bei den Tarifen weder versteckte Kosten, noch werden Aktivierungsgebühren oder eine Mindestvertragsdauer verlangt. Dies bietet Verbrauchern maximale Flexibilität und Sicherheit. Ein weiteres wichtiges Alleinstellungsmerkmal ist das enthaltene EU-Roaming bei allen Abos. Franz Pichler warnte zudem davor, auf scheinbar lebenslange Rabatte hereinzufallen, bei denen Anbieter später den Grundpreis erhöhen. Gerade bei Aktionen wie dem Black Friday sollten Kunden auf die Vertragsbindung achten. Wer sein Handy-Abo bei spusu habe, müsse sich keine Sorgen um unerwartete Preiserhöhungen machen, da die Preise stabil bleiben.

Technologische Unabhängigkeit und Infrastruktur

Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil von spusu liegt in der technologischen Eigenständigkeit. Das Unternehmen betreibt ein selbst entwickeltes Mobilfunk-Kernnetz. Damit gehört spusu weltweit zu den wenigen Mobilfunkanbietern, die diese zentrale Infrastruktur eigenständig entwickeln und kontrollieren. Diese Unabhängigkeit bedeutet, dass das Unternehmen nicht auf teure Softwarelizenzen internationaler Zulieferer angewiesen ist. Zudem werden sämtliche Kundendaten selbst verwaltet, was die Sicherheit erhöht. Premium-Qualität kann so zu fairen Preisen angeboten werden. Die eigene Infrastruktur wird in Zürich betrieben. Dort ist spusu direkt an zentrale Internetknoten sowie an grosse Content-Anbieter wie Netflix und Amazon angebunden. Diese Direktanbindung gewährleistet eine hohe Datenübertragungsqualität und schnelle Verbindungen für die Nutzer.

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Black Friday Angebot und Markenbotschafter

Für die Konsumenten hat spusu im Rahmen des Black Friday ein attraktives Angebot vorbereitet. Der Tarif ist bei Abschluss bis zum 3. Dezember während der ersten vier Monate gratis. Ohne Vertragsbindung können Interessenten die Qualität und den Service des Unternehmens unverbindlich testen. Im Tarif sind unlimitiertes Datenvolumen im 5G-Netz sowie unlimitierte Minuten und SMS enthalten. Zusätzlich stehen im EU-Roaming 30 GB, 200 Minuten und 200 SMS zur Verfügung. Die Zusammenarbeit mit dem Skilangläufer Beat Feuz als Markenbotschafter verkörpere die Unternehmensphilosophie zu hundert Prozent. Werte wie Bodenständigkeit, Fairness und der Anspruch, stets das Beste zu geben, verbinden das Unternehmen mit dem Sportler. Die Abkürzung spusu steht dabei für "sprich und surf".

Praktische Umsetzung und Vertragsabschluss

Der Wechsel zu spusu ist für neue Kunden einfach und schnell gestaltet. Zuerst müssen die persönlichen Daten wie Adresse und Geburtsdatum vervollständigt werden. Anschließend gibt man an, ob man die bestehende Rufnummer behalten möchte. In diesem Fall wird der alte Vertrag automatisch gekündigt. Nach der Aktivierung können Kunden sofort loslegen und die Vorteile des Anbieters nutzen. Dieser reibungslose Prozess unterstreicht das Engagement von spusu, Kundenbeziehungen auf Augenhöhe und mit minimalen Hürden zu gestalten. Die Kombination aus technischer Exzellenz, persönlichem Service und kundenfreundlichen Konditionen positioniert das Unternehmen als starken Mitbewerber im Schweizer Telekommunikationsmarkt.