Sprungers letzter Tanz im Meistertraum: Fribourg-Gottéron steht im Finale

Klublegende Julien Sprunger steht mit Fribourg-Gottéron im National League Finale. Nach einem dramatischen Viertelfinal-Sieg gegen Rapperswil-Jona und einer emotionalen Halbfinalserie gegen Servette kämpft der 40-jährige Sprunger um seinen ersten Meistertitel. Im Finale wartet mit dem HC Davos eine schwere Hürde.

Der Begriff Klublegende im Sport wird oft inflationär gebraucht, doch bei Julien Sprunger trifft er uneingeschränkt zu. Ein fast bitterer Scherz schien sich am 1. April zu bewahrheiten: Sprungers 1175. Spiel in der National League , allesamt für Fribourg-Gottéron , hätte sein letztes sein können. Doch in der 17. Minute der Verlängerung von Spiel 7 im Viertelfinal gegen Rapperswil-Jona erzielte Benoît Jecker das erlösende 4:3. Dieses Tor veränderte alles für Sprunger. Seine Karriere ist somit noch nicht beendet, und fünf Spiele später steht sein Team im Finale .

«In der Halbfinalserie gegen Servette (4:1 Siege) war ich viel ruhiger als im Viertelfinal», gesteht der 40-jährige Stadt-Freiburger. «Ich habe mich ein wenig darin verloren.» Ein frühes Ausscheiden nach einer starken Qualifikation, in der Fribourg Zweiter hinter Davos wurde, wäre einhergehend mit dem bevorstehenden Abschied von Sprunger ein Desaster gewesen. Der emotionale Aspekt spielte dabei eine entscheidende Rolle. Immer wieder war sein bevorstehender Rücktritt das beherrschende Thema in den Medien, bei den Fans und in kreativen Choreografien vor den möglichen letzten Serien und Spielen. «All diese Emotionen waren sehr intensiv», gab Sprunger nach der Finalqualifikation zu. «Ich habe mich ein wenig darin verloren.»

Sprunger ist der einzige Spieler im aktuellen Kader von Gottéron, der bereits beim letzten Final 2013 dabei war, als Fribourg mit 2:4 gegen Bern verlor. Es ist allgemein bekannt, dass Freiburg noch nie Schweizer Meister wurde. Die Erinnerung an 2013, insbesondere wie bitter es war, den Gegner mit dem Pokal zu sehen, verfolgt Sprunger. Dies will er nun unbedingt gegen Davos verhindern. «Wenn du einmal im Final stehst, hast du nur noch ein Ziel: es bis zum Ende durchzuziehen.» Eine Mammutaufgabe wartet nun auf Fribourg-Gottéron im Finale gegen den HC Davos. Sprunger glaubt fest an die Chancen seiner Mannschaft. «Mit der Saison, die wir spielen, den gelungenen Playoffs, spüren wir, dass wir viel Potenzial haben», sagt er. «Wir haben diese Ambition, wir denken nur an den Sieg.»

Doch vor den Freiburgern liegt ab Samstag eine Herkulesaufgabe. Der HC Davos spielte eine überragende Qualifikation und verlor in den Playoffs gegen Zug und den zweifachen Titelverteidiger ZSC nur jeweils eine einzige Partie. Der Rekordmeister ist ebenfalls extrem hungrig, da er seit elf Jahren auf den 32. Titel wartet. Vor allem verfügt das Team von Trainer Josh Holden über den Heimvorteil, und dieser ist nicht zu unterschätzen. Von den 32 Heimspielen in dieser Saison verlor der HCD lediglich deren drei – gegen Ambri-Piotta, die ZSC Lions und zuletzt am 28. Februar nach der Olympiapause gegen Kloten.

Die Aussage «jetzt oder nie» wird nun auch auf Sprungers persönliche Situation bezogen. «Das gilt für mich», meint Sprunger mit einem Lächeln. «Aber nicht für Fribourg-Gottéron. Es wird weitere Chancen auf den Meistertitel geben.» Er möchte die verbleibenden vier, fünf, sechs oder sieben Spiele seiner Profikarriere in vollen Zügen geniessen, wie er erklärt. «Ich spiele seit fast 25 Jahren Eishockey, und es ist erst mein zweiter Final. Das zeigt, wie speziell dies ist. In der letzten Saison noch im Playoff-Final zu stehen, ist aussergewöhnlich», so Sprunger. «Es ist ein Ende fast wie im Traum.» Bislang ist es nur fast ein Traum. Die National League steht im Zentrum dieser aufregenden Entwicklungen.





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