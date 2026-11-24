Die Treibstoffpreise in der Schweiz fallen deutlich. Benziner und Diesel wurden günstiger, was auf sinkende Rohölpreise und steigende Wasserstände zurückgeht.

Die Treibstoffkosten in der Schweiz verzeichnen eine weitere deutliche Abwärtsbewegung. Gemäss den neuesten verfügbaren Daten des Touring Club Schweiz ( TCS) liegt der durchschnittliche Preis für einen Liter Bleifrei 95 am Dienstag bei 1,83 Franken. Dieser Wert repräsentiert einen Rückgang von sechs Rappen im Vergleich zum Messzeitpunkt vor knapp einer Woche. Die Entwicklung zeigt, dass sich die Preise an der Pumpe weiter normalisieren.

Direkte Preisentwicklung im Detail

Nicht nur Super Plus verzeichnet einen Rückgang, sondern auch die anderen Kraftstoffsorten passen sich dem Trend an. Bleifrei 98 verbilligte sich ebenfalls um sechs Rappen und liegt nun bei einem durchschnittlichen Preis von 1,94 Franken pro Liter. Diese Preisanpassung macht den hochwertigeren Benzin für viele Autofahrer attraktiver, da die Preisdifferenz zum Standardbenzin konstant bleibt.

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Auch bei der Diesel-Preiskalkulation zeigte sich dieselbe Dynamik. Der Liter Diesel kostete am Dienstag durchschnittlich 2,23 Franken. Auch hier fallen sechs Rappen im Vergleich zur Vorwoche an. Die parallele Entwicklung aller Treibstoffsorten deutet auf eine breite Korrektur am Markt hin, die von den grossen Verteilern in der Schweiz übernommen wird. Die Spanne zwischen den einzelnen Sorten bleibt damit stabil.

Faktoren und Märkte im Überblick

Hinter diesen sinkenden Konsumentenpreisen stehen fundamentale Veränderungen an den internationalen Rohölmärkten. Die Lage dort hat sich in der jüngeren Vergangenheit deutlich entspannt. Ein Fass der Nordseesorte Brent notierte am Dienstag noch bei gut 90 US-Dollar. Dieser Wert markiert einen signifikanten Rückgang gegenüber früheren Perioden.

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Zum Vergleich: Ende Oktober mussten Käufer für ein solches Fass Rohöl noch rund 115 Dollar zahlen. Dieser Einbruch von etwa 25 Prozent innerhalb weniger Wochen bietet den Raffinerien und Händlern mehr Spielraum. Die niedrigeren Beschaffungskosten für Rohöl sind ein direkter Treiber für die sinkenden Tankpreise an der deutschen und schweizerischen Grenze.

Zusätzlich zu den reinen Marktmechanismen des Rohstoffs spielt auch die Infrastruktur eine Rolle. Der sich erholende Wasserstand des Rheins trägt spürbar zur Preissenkung bei. Nach monatelangem Niedrigwasser steigen die Pegelstände infolge der anhaltenden Regenfälle wieder deutlich an. Dies ermöglicht den effizienteren Transport von Rohöl und Produkten über die wichtigsten Wasserstraft.

Konsequenzen für Konsumenten und Markt

Die Kombination aus günstigerem Rohöl und besserer Logistiklastsenkt die Kosten für die Händler. Der Touring Club Schweiz (TCS) dokumentiert diese Entwicklung kontinuierlich und liefert damit eine wichtige Orientierungshilfe für Verbraucher. Die aktuellen Zahlen bieten privaten Fahrern und Logistikunternehmen kurzfristige Entlastung bei den Betriebskosten.

Die anhaltenden Regenfälle, die zuvor für Überschwemmungen sorgten, stabilisieren nun die Binnenschifffahrt. Niedrigwasser hatte die Transportkapazitäten oft eingeschränkt und Preise getrieben. Die jetzt höhere Wassermenge am Rhein sorgt für eine reibungslosere Versorgungskette. Diese strukturelle Verbesserung kommt den Endkunden in Form niedrigerer Preise zugute.

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Experten gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen kann, solange die Rohölpreise auf dem Niveau um die 90 US-Dollar verharren. Für den Schweizer Markt bedeutet dies eine Phase der relativen Preisstabilität oder weiterer leichter Korrekturen. Die Erholung der Wasserstände ist ein wichtiger, oft übersehener Faktor für die Energieversorgung im Alpenraum.