Sprit sparen an der Autobahn: Tipps für geringeren Verbrauch

Steigende Treibstoffpreise in der Schweiz? Mit einfachen Fahrtechniken und der Wahl der richtigen Tankstelle lassen sich Kosten sparen. Der TCS gibt Tipps, wie Autofahrer bis zu 20 Prozent Sprit einsparen können.

Wer die Mineralölhändler an der Autobahn raststätte Erstfeld meiden möchte, kann durch angepasste Fahrweise Sprit sparen. Seit Beginn des Konflikts im Iran sind die Treibstoffpreise in der Schweiz deutlich gestiegen, Benzin um über 20 Rappen und Diesel um mehr als 40 Rappen pro Liter.

Dennoch lässt sich der Verbrauch durch einfache Massnahmen um bis zu 20 Prozent senken. Der TCS schätzt, dass Schweizer Autofahrer durchschnittlich 1120 Liter Kraftstoff pro Jahr verbrauchen. Eine Reduzierung um 20 Prozent würde eine Ersparnis von rund 420 Franken bedeuten, wenn die folgenden Tipps befolgt werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Energierückgewinnung und ein vorausschauender Fahrstil.

Autofahrer legen in der Schweiz durchschnittlich 15'000 Kilometer pro Jahr zurück, was bei einem Verbrauch von 7,5 Litern pro 100 Kilometer etwa 1120 Litern entspricht. Durch bewusste Anpassung der Fahrgewohnheiten kann dieser Verbrauch erheblich reduziert werden. Der Treibstoffverbrauch hängt nicht nur vom Fahrzeug selbst ab, sondern in erster Linie vom Fahrstil. EcoDrive-Prinzipien ermöglichen eine Einsparung von bis zu 20 Prozent, was bei einem Jahresverbrauch von 1120 Litern einer potenziellen Ersparnis von rund 420 Franken entspricht.

Empfohlene Verhaltensweisen umfassen vorausschauendes Fahren, Vermeidung von abruptem Beschleunigen und Bremsen, ausreichend Abstand halten für eine gleichmässige Fahrt und die Nutzung des Tempomats, wenn die Bedingungen es zulassen. Auch das Ausnutzen des Schwungs des Fahrzeugs, beispielsweise beim Annähern an Kreuzungen oder Ampeln, ist effektiv. Diese Techniken können in EcoDrive-Kursen des TCS oder anderer Anbieter vertieft werden. Für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor empfiehlt sich die Nutzung des Start-Stopp-Systems oder das Ausschalten des Motors bei Stopps von mehr als fünf Sekunden.

Eine gleichmässige Fahrweise mit moderaten Beschleunigungen und frühem Hochschalten (ca. 2000 U/min bei Benzin, 1500 bei Diesel) trägt ebenfalls zur Verbrauchsreduktion bei. Es ist ratsam, möglichst im höchsten Gang und im Eco-Modus statt im Sport-Modus zu fahren. Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen sind die Optimierung der Energierückgewinnung und die gezielte Nutzung des Freilaufmodus entscheidend. Auf kurzen Strecken sollte vorzugsweise die Sitz- und Lenkradheizung genutzt werden.

Hybridfahrzeuge sollten, wenn möglich, im Elektromodus betrieben werden. Neben dem Fahrstil spielt auch die Wahl der Tankstelle eine Rolle. Der TCS bietet einen kostenlosen Online-Vergleich von rund 4000 Tankstellen in der Schweiz über seine Website und mobile App.

Eine einfache Faustregel hilft bei der Entscheidung, ob sich ein Umweg zu einer günstigeren Tankstelle lohnt: Der Umweg sollte nicht mehr als 5 Kilometer (hin und zurück) betragen, der Preisunterschied mindestens 5 Rappen pro Liter sein und die getankte Menge mindestens 50 Liter umfassen. Der TCS empfiehlt, das Tanken in bereits geplante Fahrten zu integrieren. Auch fahrzeugbezogene Faktoren beeinflussen den Verbrauch.

Regelmässige Überprüfung des Reifendrucks, Reduzierung des Fahrzeuggewichts durch Entfernen von ungenutzten Dachträgern und Zubehör sowie massvoller Einsatz der Klimaanlage und beheizbarer Ausstattungen tragen zur Senkung des Verbrauchs bei





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