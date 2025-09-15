Der Sprachenstreit in der Schweiz eskaliert und erreicht das Bundeshaus. Ein FDP-Nationalrat fordert gesetzliche Verankerung der zweiten Landessprache in der Primarschule. Die Mitte-Partei zeigt sich gespalten, während andere Politiker nach Kompromissen suchen.

Der Sprachenstreit in der Schweiz eskaliert zunehmend und erreicht nun auch das Bundeshaus . FDP - Nationalrat Damien Cottier (NE) kündigt an, in Kürze eine parlamentarische Initiative einzureichen, mit der der Unterricht einer zweiten Landessprache in der Primarschule gesetzlich verankert werden soll. Cottiers Initiative ist eine Reaktion auf den Entscheid des Zürcher Kantonsrats, den Frühfranzösisch-Unterricht in der Primarschule abzuschaffen.

Cottier warnt, dass die Landessprachen unter Druck geraten und der Entscheid des Kantons Zürich gefährdend für die ganze Schweiz sei. Mit seiner Initiative möchte er die Debatte ins Bundeshaus holen und erreichen, dass die Schüler eine zweite Landessprache lernen. Auch innerhalb der FDP gibt es unterschiedliche Meinungen zum Thema. Noch-FDP-Präsident Thierry Burkart, Ständerat und Mitglied der FDP-Fraktion, argumentiert für die Verankerung einer zweiten Landessprache im Grundschulbereich. Benjamin Mühlemann, ebenfalls Ständerat und FDP-Mitglied, fordert Klärungsbedarf und betont die Bedeutung des Erlernens von Landessprachen für den nationalen Zusammenhalt. Wie sich die FDP Mittelfristig in dieser Frage positionieren wird, liegt vorerst noch im Dunkeln.Die Mitte-Partei, die im Zürcher Kanton für den Verzicht auf Frühfranzösisch votiert hat, zeigt sich zurzeit gespalten. Nationalrat Philipp Matthias Bregy, Präsident der Mitte-Partei und Vertreter des zweisprachigen Wallis, plädiert hingegen für den Erhalt des Französischunterrichts als erste Fremdsprache. Entgegen des Projekts, Englisch als erste Fremdsprache in der Primarschule einzuführen, stelltBregy die Notwendigkeit eines frühen Französisch-Unterrichts in engen Zusammenhang mit dem Zusammenhalt der Schweiz. Nidwaldens Bildungsdirektor Res Schmid (SVP) scheut sich vor einer Bundeseinheitlichkeit und schlägt eine latente Einführung der Fremdsprachen ein. Die EDK, die allocatorische Bildung der Schweiz unterstützt, wolle reagieren und eine Lösung für die Sprachenfrage in der Primarschule finden. Die Debatte wird bis Ende März 2024 im Nationalrat führen können





