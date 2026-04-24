Sportpanorama: Radrennen, Schwingen, Orientierungslauf und Eishockey-WM im Fokus

Das Sportpanorama am Sonntag auf SRF zwei berichtet über Lüttich-Bastogne-Lüttich mit Pogacar und Evenepoel, den Start der Kranzfestsaison im Schwingen, den Orientierungslauf-Weltcup in Locarno und Ascona sowie die Vorbereitungen zur Eishockey-WM in Zürich und Freiburg.

Das Sportpanorama am Sonntag um 18:00 Uhr auf SRF zwei verspricht eine fesselnde Ausgabe voller spannender Sportevents und interessanter Hintergrundberichte. Im Mittelpunkt steht zweifellos das prestigeträchtige Radrennen Lüttich-Bastogne-Lüttich, das als viertes Monument des Strassenradsports gilt.

Die 112. Austragung dieses Klassikers verspricht einen packenden Zweikampf zwischen Tadej Pogacar, dem dreifachen Sieger, und Remco Evenepoel, der bereits zweimal triumphiert hat. Beide Fahrer befinden sich in exzellenter Form und werden alles daran setzen, sich den Sieg zu sichern. Für Schweizer Radsportfans ist besonders der Auftritt von Mauro Schmid von Interesse.

Schmid zeigte bereits unter der Woche seine Stärke, indem er bei der Flèche Wallone einen hervorragenden zweiten Platz belegte. Er wird versuchen, an dieses Ergebnis anzuknüpfen und sich im Rennen zu behaupten. Auch bei den Frauen gibt es Schweizer Hoffnungen. Elise Chabbey und Noemi Rüegg zählen zum Kreis der Favoritinnen und werden alles geben, um eine gute Platzierung zu erreichen.

Die Konkurrenz ist jedoch stark, und es wird ein hart umkämpftes Rennen erwartet. Neben dem Radsport steht auch der Schweizer Nationalsport Schwingen im Fokus. Mit dem Ob- und Nidwaldner Kantonalfest in Hergiswil beginnt die neue Kranzfestsaison. Dieses Fest ist der Auftakt zu einem intensiven Schwingjahr, in dem die ersten Formtests absolviert und die Weichen für die kommenden Wettkämpfe gestellt werden.

Zahlreiche Spitzschwinger, darunter auch mehrere Eidgenossen, werden in Hergiswil an den Start gehen. Es wird erwartet, dass das Fest einen guten Einblick in die aktuelle Form der Schwinger gibt und erste Favoriten für die kommende Saison hervorbringt. Die Frage, wie sich die Innerschweizer nach den Rücktritten der beiden Top-Schwinger Joel Wicki und Pirmin Reichmuth positionieren werden, ist besonders spannend.

Diese Rücktritte haben eine Lücke im Schweizer Schwingen hinterlassen, und es wird interessant sein zu sehen, wer in der Lage ist, diese zu füllen. Das Kantonalfest in Hergiswil bietet eine ideale Plattform, um die Nachfolge anzutreten und zu zeigen, welches Potenzial in den jüngeren Schwingergenerationen steckt. Die Erwartungen sind hoch, und die Fans sind gespannt auf die Leistungen der Athleten. Ein weiteres Highlight des Sportpanoramas ist der Orientierungslauf-Weltcup in Locarno und Ascona.

Dieser Weltcup findet seinen spektakulären Abschluss mit einem Knock-out Sprint. In diesem Format treten die Athleten in direkten Duellen gegeneinander an, wobei Viertelfinals, Halbfinals und ein Finale ausgetragen werden. Jede Sekunde zählt, und die Spannung ist maximal, da bereits kleine Fehler über Sieg oder Niederlage entscheiden können. Das Schweizer Team sieht den Auftakt vor heimischem Publikum als wichtigen Gradmesser und hat sich ambitionierte Ziele gesetzt.

Die Athleten wollen sich mit der Weltelite messen und zeigen, dass sie zu den besten Orientierungsläufern der Welt gehören. Die Unterstützung durch das heimische Publikum wird sicherlich eine zusätzliche Motivation sein.

Schließlich wirft das Sportpanorama auch einen Blick auf die Vorbereitungen für die Eishockey-WM, die in rund drei Wochen in Zürich und Freiburg beginnt. Christian Hofstetter, der OK-Präsident der Heim-WM, steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und es gibt noch viel zu tun, um sicherzustellen, dass die WM ein voller Erfolg wird. Das Sportpanorama beleuchtet den aktuellen Stand der Vorbereitungen und gibt einen Einblick in die Herausforderungen, vor denen das Organisationskomitee steht.

Die Eishockey-WM ist ein wichtiges Ereignis für die Schweiz, und die Erwartungen sind hoch





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