Einblicke in die Schweizer Sportwelt: Andri Ragettli pausiert, Beat Zehnder verlässt Audi, Alina Pätz verliert EM-Finale und Alysa Liu tritt in der Schweiz auf.

Die Schweizer Sportlandschaft erlebt im Moment eine Phase voller Umbrüche und historischer Momente. Vom Rückzug eines Freestyle-Gurus bis zu neuen strategischen Weichenstellungen im Motorsport reichen die Themen. Gleichzeitig stehen junge Athleten vor wichtigen Entscheidungen für ihre Zukunft.

Andri Ragettli pausiert vor Saisonstart

Der 28-jährige Freeskier Andri Ragettli aus Flims verzichtet in dieser Winter-Saison komplett auf Wettkämpfe. Dies betrifft unter anderem Weltcup-Veranstaltungen, die X-Games und die Weltmeisterschaften. Der Sportler teilt diese Entscheidung über YouTube und Instagram mit. Er beschreibt den Schritt als notwendigen Neuanfang nach 13 Jahren intensiver Wettkampfkarriere.

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Ragettli gibt an, während des Sommertrainings festgestellt zu haben, dass er eine Pause benötigt. Er möchte seine Leidenschaft für das Skifahren bewahren, jedoch nicht mehr unter dem extremen Druck des Spitzensports stehen. Der Entscheid bedeutet keinen vollständigen Rücktritt aus dem Sport.

Stattdessen konzentriert er sich auf die Weiterentwicklung neuer Tricks und auf sein persönliches Wachstum. Auch die Pflege seiner Social-Media-Aktivitäten, wo er Millionen von Followern erreicht, könnte in dieser Zeit stärker in den Fokus rücken. Ragettli betont, dass er das Leben in vollen Zügen genießen möchte.

Historische Rekorde und EM-Aus bei Pätz

An den Kurzbahn-Schweizermeisterschaften in Lausanne feierte Noè Ponti einen historischen Erfolg. Der 25-jährige Tessiner schwamm über 200 Meter Schmetterling in 1:48,56 Minuten. Damit verbesserte er den Europarekord von Alberto Razzetti um acht Hundertstelsekunden und unterbot seinen eigenen Schweizer Rekord deutlich.

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Auch andere Schweizer Athleten glänzten bei der Veranstaltung. Antoine Viquerat sicherte sich den Sieg über 50 Meter Brust und holte damit eine weitere Schweizer Bestmarke. Roman Mityukov triumphierte über 100 Meter Rücken und feierte seinen dritten Meistertitel. Dies steht im Kontrast zu den Ergebnissen im Curling.

Das um Alina Pätz neu formierte Schweizer Curling-Team verpasste bei der Europameisterschaft den Titelgewinn. Im Finale unterlag das Quartett um Pätz, Selina Witschonke, Stefanie Berset und Renée Frigo den Schwedinnen mit 2:7. Die Schweizerinnen gaben in der siebten End-Phase auf und beendeten das Turnier mit sieben Spielen, sechs Siegen und dem enttäuschenden zweiten Platz.

Strategiewechsel bei Ehammer und Audi

Der Leichtathletik-Star Simon Ehammer hat seine Strategie für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles angepasst. Er konzentriert sich künftig ausschließlich auf den Weitsprung und verzichtet auf den Doppelstart im Zehnkampf. Der Grund ist ein nicht mehr zulässiger Zeitplan.

Sein Hauptziel ist es, die erste Schweizer Leichtathletik-Olympiamedaille seit 1988 zu erringen. Ehammer bedauert diese Entwicklung jedoch. Gegenüber dem SRF sagte er, dass sein Leichtathletik-Herz blute und er sich gewünscht hätte, Geschichte mit einem Doppelstart schreiben zu können.

Auch im Motorsport gibt es personelle Veränderungen bei Audi. Der langjährige Teammanager Beat Zehnder verlässt den deutschen Rennstall. Der 60-Jährige wird Ende Dezember 2026 im Rahmen einer Umstrukturierung ausscheiden. Die Meldung wurde vor dem Rennen in Mexiko bekannt gegeben.

Zehnder war bereits 1988 zu Sauber gekommen. Nach dem F1-Einstieg 1993 übernahm er die Teamleitung und war bei 601 Grand Prix im Einsatz. Zuletzt trug er den Titel Director of Signature Programs and Operations. Audi hatte das Schweizer Sauber-Team übernommen und baut den Motor in Neuburg an der Donau sowie das Chassis in Hinwil.

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Alysa Liu tritt in der Schweiz auf

Die Olympiasiegerin im Eiskunstlauf, Alysa Liu, wird 2027 erstmals bei Art on Ice in der Schweiz auftreten. Die Tournee findet vom 4. bis 13. Februar in Fribourg, Davos und Zürich statt. Die 21-jährige Amerikanerin ist Weltmeisterin von 2025 und gewann Gold bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Milano Cortina.

Liu hat sich zu einer globalen Ikone entwickelt. Nach ihren Olympia-Siegen folgten große Markenpartnerschaften und Auftritte bei der Met Gala. Sie besitzt über 8 Millionen Online-Follower. Aktuell legt sie eine Wettkampfpause ein und bestreitet die Saison 2026/27 nicht.

Zusammen mit ihr treten weitere Stars auf. Dazu gehören die Eistanz-Olympiasieger Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron. Auch die Paarlauf-Weltmeister Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin sind im Line-up. Der Schweizer Europameister Lukas Britschgi schließt die Liste ab.

Swiss-Ski und Velostar Marlen Reusser

Beim Weltcup-Auftakt im Ski-Alpin startet eine starke deutsche und Schweizer Equipe. Zu den startenden Swiss-Ski-Athletinnen gehören Camille Rast, Wendy Holdener, Vanessa Kasper, Sue Piller, Corinne Suter, Dania Allenbach, Simone Wild, Stefanie Grob, Shaienne Zehnder und Sina Fausch.

Auch das Männer-Aufgebot ist hochkarätig besetzt. Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler, Luca Aerni, Lenz Hächler, Fadri Janutin, Giuliano Fux und Gino Caviezel werden an den Start gehen. Dies sichert den Fans spannende Rennen in der kommenden Saison.

Im Radsport dominierte Marlen Reusser an der Europameisterschaft in Slowenien. Die 35-jährige Velostar sicherte sich Gold im Zeitfahren. Es handelt sich um ihren fünften Titelgewinn in dieser Disziplin. Dies unterstreicht ihre anhaltende Dominanz im internationalen Sport.