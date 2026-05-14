Sportliche Erfolge in Dänemark und Belgien

Kevin Mbabu hat mit dem FC Midtjylland im dänischen Cupfinale gegen den FC Kopenhagen mit 1:0 gewonnen. Marc Giger hat den Sieg von Union Saint-Gilloise im belgischen Cupfinale von der Ersatzbank aus verfolgt. Beide Titelträger stehen in der Meisterschaft vor dem letzten Spieltag.

Kevin Mbabu hat mit dem FC Midtjylland im dänischen Cupfinale gegen den FC Kopenhagen mit 1:0 gewonnen. Der einzige Treffer in Kopenhagen gelang dem südkoreanischen Verteidiger Lee Han-Beom in der 82.

Minute. Kurz darauf kam Mbabu für die Schlussminuten in die Partie. Für den 25-fachen Schweizer Nationalspieler war es in seiner zweiten Saison in Dänemark der erste Titel. Stürmer Marc Giger verfolgte den Sieg von Union Saint-Gilloise im belgischen Cupfinale von der Ersatzbank aus.

Seine Teamkollegen sicherten sich den 3:1-Sieg in Brüssel gegen Anderlecht in der Verlängerung, dank der Tore der eingewechselten Mohammed Fuseini und Kevin Rodriguez. In der Meisterschaft liegt Union Saint-Gilloise als Titelverteidiger drei Runden vor Schluss einen Punkt hinter dem FC Brügge. Double für Bayern-Frauen Die Schweizer Nationalspielerin Smilla Vallotto vom VfL Wolfsburg musste im deutschen Cupfinale von der Bank mit ansehen, wie ihr Team vom Meister Bayern München deutlich geschlagen wurde. In Köln setzte es eine 0:4-Niederlage ab





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