Sporthilfe Super10Kampf: Team Gelb gewinnt im Hallenstadion Zürich

Team Gelb mit Coach Beat Hefti gewinnt den 46. Sporthilfe Super10Kampf im ausverkauften Hallenstadion Zürich. 12'000 Zuschauende sahen die Show unter dem Motto Viva Italia.

Team Gelb mit Coach Beat Hefti hat den 46. Sporthilfe Super10Kampf im ausverkauften Hallenstadion in Zürich gewonnen. 12'000 Zuschauende verfolgten die Show unter dem italienischen Motto Viva Italia, bei der prominente Schweizer Sportgrössen in fünf aussergewöhnlichen Disziplinen gegeneinander antraten. Die TV-Ausstrahlung folgt am 28. November 2026 um 20.10 Uhr auf SRF1.

Prominente Sportgrössen im Wettkampf

Vor wenigen Monaten hatten viele der Mitwirkenden bei den Olympischen und Paralympischen Winterspielen in Milano Cortina für unvergessliche Schweizer Sportmomente gesorgt. Nun stellten sie sich im Hallenstadion neuen Herausforderungen. Nach drei Stunden Spiel, Spass und Kämpferherz fiel die Entscheidung im traditionsreichen Gladiatoren-Finalspiel zugunsten von Team Gelb.

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Bei den witzigen und zugleich anspruchsvollen Spielen wie dem Gelati Cup, dem Giro d’Italia, Dolce Vita, Calcio Caotico und der Tavolata waren Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Präzision gefragt. Auch die Coaches, die ihre Teams sonst tatkräftig unterstützen, blieben bei der Coaches Challenge nicht verschont und mussten selbst ran.

Sporthilfe Super10Kampf unterstützt Nachwuchs

Der Sporthilfe Super10Kampf ist ein unterhaltsamer Höhepunkt im Schweizer Sportkalender. Mit dieser Veranstaltung unterstützt die Stiftung Schweizer Sporthilfe Schweizer Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg an die Spitze und macht gleichzeitig die Bedeutung der Sportförderung sichtbar.

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Erfreulich war auch die finanzielle Unterstützung: Paolo Beltraminelli, Präsident der Stiftung Sportförderung Schweiz, und Benedikt Würth, Verwaltungsratspräsident von Swisslos, übergaben der Stiftung Schweizer Sporthilfe einen Check über 9'650'000 Franken. Die Stiftung war durch Steve Schennach und zwei Athletinnen vertreten.

Neue Mitgliederkampagne mit Socken vorgestellt

Im Rahmen des Sporthilfe Super10Kampfs wurde zudem die neue Mitgliederkampagne der Stiftung Schweizer Sporthilfe vorgestellt. Während des Show-Wettkampfs trugen die Athletinnen und Athleten Sporthilfe Socken. Unter dem Motto Du musst nicht Sport machen, um den Schweizer Sport mitzutragen werden die Socken zum sichtbaren Zeichen der Solidarität mit dem Schweizer Sportnachwuchs.

Wer Mitglied wird, unterstützt rund 1300 Nachwuchstalente auf ihrem Weg an die Spitze und erhält als Dankeschön ein Paar Sporthilfe Socken. Die Kampagne verbindet damit den sportlichen Wettkampf mit einem konkreten Beitrag zur Förderung des Schweizer Nachwuchssports.