Sport und Bewegung in der Schwangerschaft und nach der Geburt: Expertenrat

Ein Chatprotokoll mit Expertinnen gibt Antworten zu den häufigsten Fragen rund um Sport während und nach der Schwangerschaft, inklusive Laufwiedereinstieg und Bauchmuskeltraining.

Nach der Geburt fragen sich viele Frauen, wann sie wieder mit dem Joggen beginnen können. Die Expertinnen sind sich einig: Es gibt keinen festen Zeitpunkt, da die Rückkehr zum Laufen von vielen individuellen Faktoren abhängt.

Dazu gehören das Trainingsniveau vor der Schwangerschaft, das Training während der Schwangerschaft, der Verlauf der Geburt und der Regenerationsprozess. Vor dem Laufeinstieg ist eine gezielte Vorbereitung wichtig. Der Beckenboden muss auf die High-Impact-Belastung vorbereitet werden, etwa durch reaktives Beckenbodentraining. Einseitige Übungen wie der einbeinige Stand oder die einbeinige Brücke sind empfehlenswert, da beim Laufen immer nur ein Bein den Boden berührt.

Zudem kann ein schrittweiser Aufbau mit Walking-Running-Intervallen helfen, etwa fünf Minuten Gehen, eine Minute Laufen, und diese Intervalle nach und nach steigern. Zur Überprüfung der Bereitschaft gibt es Testübungen, die auf Basis neuer Delphi-Studien zusammengestellt wurden. Ob ein Rückbildungskurs ausreicht, hängt von dessen Inhalten ab. Idealerweise sollte auch das Thema Return to Sport behandelt werden, um Frauen gezielt auf den Wiedereinstieg vorzubereiten.

Eine weitere häufige Frage betrifft das Bauchmuskeltraining in der Schwangerschaft. Grundsätzlich ist es nicht nur erlaubt, sondern sogar empfehlenswert, die Bauchmuskeln auch während der Schwangerschaft zu trainieren. Dies kann Rückenschmerzen vorbeugen und die Stabilität für die Zeit nach der Geburt verbessern.

Allerdings müssen Übungen angepasst werden, wenn sie unbequem werden oder wenn ein starkes Doming auftritt, also eine Zuspitzung des Bauches entlang der Linea Alba. Studien zeigen, dass Bauchmuskeltraining in der Schwangerschaft keinen negativen Einfluss auf das Auftreten einer Rektusdiastase nach der Geburt hat. Eine Rektusdiastase ist in der Schwangerschaft physiologisch und notwendig, um dem Baby Platz zu geben. Daher sollten Frauen ihre Bauchmuskeln weiter trainieren, solange es sich gut anfühlt.

Viele Frauen fragen sich auch, ob sie nach einer Pause im ersten Trimester wieder mit dem Joggen beginnen können. Wenn die Übelkeit und Energielosigkeit nachlassen, spricht nichts dagegen, das Lauftraining langsam wieder aufzunehmen. Auf Warnsignale wie Schmerzen oder Blutungen sollte geachtet werden, und bei Bedarf ist Rücksprache mit der Gynäkologin zu halten. Generell ist regelmässige Bewegung in der Schwangerschaft für Mutter und Kind von Vorteil.

Auch wenn man bisher wenig trainiert hat, kann man noch in der 20. Woche mit sanfter Aktivität wie Spazierengehen oder Schwangerschaftsfitness beginnen. Es ist sicher, während der Schwangerschaft Sport zu treiben, auch um das Gewicht zu kontrollieren, solange man auf den Körper hört. Die Energiezufuhr sollte ausreichend sein, aber moderate Bewegung ist in der Regel unbedenklich.

Die Expertinnen betonen, dass die Ratschläge die individuelle medizinische Abklärung nicht ersetzen. Bei Unsicherheiten oder Beschwerden sollte immer eine Ärztin oder ein Arzt konsultiert werden





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