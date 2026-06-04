Spontankundgebung in Bern gegen Antifa-Verbot

Rund 200 Menschen demonstrieren friedlich gegen die Forderung des Berner Grossen Rats nach einem Verbot der Antifa. Die Kundgebung verlief ohne Zwischenfälle, die Polizei war präsent. Die Debatte um ein Antifa-Verbot bleibt umstritten.

Rund 200 Menschen haben am Donnerstagabend in Bern gegen ein mögliches Verbot der Antifa demonstriert. Die Spontankundgebung, zu der mehrere Linksaussen-Gruppierungen aufgerufen hatten, begann am späten Nachmittag auf dem Bundesplatz.

Die Teilnehmer zogen durch die Innenstadt, skandierten Parolen wie Siamo tutti antifascisti - wir sind alle Antifa! und hielten Transparente mit Aufschriften wie Antifaschismus ist kein Verbrechen oder Gegen den Rechtsruck hoch. Die Stimmung blieb während des gesamten Umzugs friedlich, auch wenn die Polizei mit einem grossen Aufgebot in Kampfmontur präsent war. Vor dem Rathaus hatten die Einsatzkräfte Stellung bezogen, griffen jedoch nicht ein.

Die Demonstration war als Reaktion auf die Forderung des bernischen Grossen Rats vom Mittwoch entstanden, der verlangt hatte, dass sich der Kanton beim Bund für ein Verbot der Antifa stark machen solle. Der Entscheid des Kantonsparlaments hatte in linken Kreisen für Empörung gesorgt. In einem Aufruf zur Kundgebung hiess es: Während Faschismus und Autoritarismus weltweit auf dem Vormarsch seien, wolle das Berner Kantonsparlament den Antifaschismus verbieten - jene Bewegung, die sich dem entgegenstellt, was unsere Gesellschaft spaltet.

Die Demonstrierenden kritisierten, dass ein Verbot der Antifa nicht nur die Versammlungsfreiheit einschränke, sondern auch ein fatales Signal gegen den demokratischen Widerstand gegen rechts setze. Ein Teilnehmer sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA: Die Antifa ist kein monolithischer Block, sondern ein loses Netzwerk von Menschen, die sich gegen Diskriminierung und Faschismus einsetzen. Ein Verbot würde nur diejenigen stärken, die unsere Demokratie untergraben wollen.

Der Grosse Rat hatte seine Sitzung bereits am Nachmittag beendet und war zur Feier der neuen Ratspräsidentin nach Zweisimmen gereist. Die Spontankundgebung fand daher ohne direkte Konfrontation mit den Politikern statt. In Bern sind solche Kundgebungen als Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis innert 48 Stunden möglich. Eine Bewilligung braucht es nicht; es besteht lediglich eine Meldepflicht.

Die Antifa-Debatte ist in der Schweiz seit Jahren umstritten. Während bürgerliche Politiker die Bewegung als extremistisch einstufen und ein Verbot fordern, wehren sich Linke und liberale Kreise gegen das Vorhaben. Sie argumentieren, dass ein Verbot die Meinungsfreiheit verletze und letztlich die falschen Ziele treffe. Die Bundesversammlung hatte sich bereits mehrfach mit dem Thema befasst, jedoch nie einen Konsens gefunden.

Der Vorstoss aus Bern könnte nun neuen Druck aufbauen. Beobachter rechnen damit, dass das Thema im Nationalrat erneut aufgegriffen wird. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die Antifa in der Schweiz tatsächlich verboten werden soll oder ob die Demonstrationen in Bern ein deutliches Zeichen gegen ein solches Vorhaben setzen. Die Diskussion um die Antifa ist dabei nur ein Teil einer grösseren Debatte über den Umgang mit politischem Extremismus in der Schweiz.

Während die einen eine härtere Gangart fordern, warnen andere vor den Gefahren eines Verbots für die demokratische Kultur. Die Spontankundgebung in Bern war ein Ausdruck dieser gesellschaftlichen Spannung - und ein klares Signal, dass die Antifa-Bewegung nicht kampflos aufgegeben wird





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