Der SP-Mitglied Cédric Wermuth verkündet seinen Umzug nach Luzern, behält aber seinen Sitz im Nationalrat für den Aargau - bis zu den Bundestagswahlen 2027. Die Entscheidung geschieht vor dem Kandidaturentscheid der SP Aargau und stößt Reaktionen aus dem Land

Der 40‑jährige SP-Mitglied und Co‑Chef Cédric Wermuth hat gestern in einem ausführlichen Brief an die Delegierten der SP Aargau mitgeteilt, dass er im kommenden Sommer in die Stadt Luzern ziehen wird.

Er plant, dort zusammen mit seiner Familie ein neues Zuhause zu beziehen, was gerade im Kontext seiner Rolle als Nationalrat in der Bedeutung des eigenen Wohnortes betrifft. Trotz des Ortswechsels behält Wermuth seine Absicht bei, seine Wahlmündigkeit im Aargau zu behalten und sich bis zu den Bundestagswahlen im Herbst 2027 im lokalen Wahlkreis zu verteidigen. Er betonte, dass seine politische Heimat der SP Aargau bliebe und er sich dort weiterhin im Interesse seiner Mandanten engagieren wolle.

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Laut dem Schreiben, das der Nachrichtenagentur Keystone‑SDA vorliegt, will Wermuth die Wahlmündigkeit der Bürgerinhalte des Aargaus behilligt und sich im Abstimmungsprozess für die nationalen Wahlen bis 2027 in seinem Wahlkreis handeln lassen. Die Haltung des Kandidaten ist eindeutig: Der Umzug ändert nichts an der Verpflichtung, die Interessen der wählenden Ausgrabungen zu vertreten, obwohl er nicht länger im Aargau wohnt.