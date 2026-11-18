Das Spital Wallis verlost fünf Ferienwochen für Grippeimpfungen. Kritiker sehen darin Erpressung, da die Quote trotz Kampagnen unter 60 Prozent liegt.

Das Spital Wallis löst mit einer neuartigen Motivationsstrategie heftige Kontroversen aus. Der Arbeitgeber bietet Mitarbeitenden die Chance auf zusätzliche bezahlte Ferien an, sofern sie sich gegen die saisonale Grippe impfen lassen. Diese Maßnahme ist keine allgemeine Auflage, sondern wird als Teilnahme an einer Verlosung strukturiert, um die Impfquote im Personal bestand signifikant zu steigern. Die Debatte zeigt deutlich die Spannung zwischen betrieblichen Gesundheitszielen und der individuellen Akzeptanz solcher Anreize.

Verlosung von Ferienwochen als Anreiz

Jene Mitarbeitende des Spital Wallis, die sich gegen die saisonale Grippe impfen lassen, werden automatisch in die Auslosung einbezogen. Der Hauptgewinn für dieses System ist eine zusätzliche, voll bezahlte Ferienwoche, die spezifisch für das Jahr 2027 vergeben wird. Insgesamt werden fünf dieser zusätzlichen Wochen als Belohnung ausgeschüttet, wie aus einem Bericht der Tageszeitung Le Nouvelliste hervorgeht. Die Teilnahme setzt zwingend den Nachweis einer abgeschlossenen Impfung gegen die saisonale Grippe voraus. Diese Struktur soll sicherstellen, dass nur geimpftes Personal die Chance auf die Freizeitprämie hat.

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Impfquote liegt weit unter Zielvorgabe

Die Initiative des Spital Wallis reagiert auf eine anhaltend niedrige Impfquote unter dem medizinischen Personal. Die Leitung des Spital Wallis gibt an, dass trotz wiederholter Kampagnen die Quote weiterhin unter den 60 Prozent liegt, die für eine wirksame Eindämmung der Virusausbreitung als wünschenswert gelten. Dieses Problem ist nach eigenen Angaben nicht auf das Spital Wallis beschränkt, sondern ein Zustand, der in den meisten Schweizer Spitälern vorliegt. Das Spital begründet die Maßnahme mit dem Wunsch nach mehr Sicherheit für die Patientinnen und Patienten. Eine höhere Impfquote soll das Risiko von Infektionsketten im sensiblen Krankenhausumfeld reduzieren.

Kritik als unverhältnismässige Erpressung

Die Ankündigung stösst bei einem Teil der Belegschaft auf scharfe Ablehnung und empörte Reaktionen. Ein Mitarbeiter des Spital Wallis bezeichnet die Mitteilung des Arbeitgebers als schockierend und dieforcierende Art der Impfaufforderung als erbärmlich. Für ihn grenzt diese Praxis an das Unzumutbare. Eine weitere Angestellte kritisiert, dass die Belegschaft wie Schafe behandelt werde, obwohl sie keineswegs grundsätzlich impfkritisch sei. Sie bezeichnet die Aktion als skandalös, ethisch nicht haltbar und klassifiziert sie als Erpressung. Der Grund für die Kritik liegt in der wahrgenommenen Ungerechtigkeit der Belohnung.

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Unzureichende Lösung für Überlastung

Kritiker argumentieren, dass die versprochene Ferienwoche als Anreiz völlig unverhältnismässig sei. Die Angestellte führt weiter aus, dass die bestehenden Arbeitsbedingungen zermürbend seien. Bereits jetzt sei es kaum möglich, die regulären fünf Wochen Urlaub wann man möchte zu nehmen. Daher werde der neue Anreiz nicht als fair wahrgenommen. Auch der Gewerkschaftsverband SSP sieht die Impfkampagne kritisch. In einer Stellungnahme erklärt der Verband, es sei angemessener, wirksamer und menschlicher, den durch Arbeit und Arbeitszeiten erschöpften Angestellten zusätzliche Mittel oder Ferientage zu gewähren, statt sie an die Impfung zu koppeln.

Eindeutige Haltung des Spital Wallis

Das Spital Wallis zeigt sich verständnisvoll gegenüber den negativen Rückmeldungen, beharrt aber auf der Legitimität der Debatte. Die Leitung des Spital Wallis erklärt, dass die Reaktionen von engagierten Mitarbeitenden kämen, die nicht die Impfung selbst anfechten, sondern die gewählte Form der Motivation. Eine solche Diskussion sei in einem Spital durchaus legitim. Das Spital betont zudem, dass die Massnahme niemandem etwas wegnehme, sondern eine präventive Maßnahme würdige. Es werde niemand gezwungen, sondern eine Chance geboten, die jedoch nur von Geimpften genutzt werden kann.

Einzigartiges Modell in der Schweiz

Bei einer Anfrage der Nachrichtenplattform Nau.ch bei diversen grossen Deutschschweizer Spitälern zeigte sich, dass ein solches Modell in der Schweiz einzigartig ist. Keine andere Einrichtung plant derartiges. Während das Spital Wallis auf Verlosungen setzt, wählt das Unispital Zürich einen anderen Weg. Das Unispital Zürich lässt verlauten, dass Mitarbeitende, die sich impfen lassen, im Anschluss als kleine Aufmerksamkeit ein Schöggeli erhalten. Diese Unterschiede zeigen, dass es keine einheitliche Strategie für die Steigerung der Impfquoten im Schweizer Gesundheitswesen gibt, und das Spital Wallis mit seinem Ansatz bewusst einen kontroversen Weg einschlägt.