Spionageverdacht: Russischsprachige Gruppen im Visier in der Schweiz

Behörden untersuchen Aktivitäten russischsprachiger Gruppen, die sich für kritische Infrastrukturen in der Schweiz interessieren. Der NDB bestätigt Beobachtungen und warnt vor erhöhter Bedrohungslage.

Es gibt sie in der Schweiz in grosser Zahl: Gruppen von Expats , die sich über soziale Medien vernetzen und gemeinsame Aktivitäten wie Ausflüge, Besichtigungen und kulturelle Veranstaltungen planen. Meist ist das Interesse an Land und Leuten der treibende Faktor. In den letzten Monaten ist jedoch aufgefallen, dass sich einige russischsprachige Gruppen besonders stark für kritische Infrastrukturen zu interessieren scheinen.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine werden immer wieder sensible Anlagen und Einrichtungen besucht, die für potenzielle Angreifer und Saboteure von grossem Interesse wären. Dies beinhaltet Nuklear- und andere Energieanlagen, Wasserwerke, Flughäfen und Bahnhöfe, Logistikzentren von Post und Grossverteilern, Biogas-, Wasseraufbereitungs- und Entsorgungsanlagen sowie das Bundeshaus. Ein Ausfall solcher kritischen Infrastrukturen könnte verheerende Folgen für die öffentliche Sicherheit haben und zu Versorgungsengpässen führen. Laut einem Bericht gab es beispielsweise Gruppen, die seit Anfang 2024 bis zu dreimal Kernkraftwerke in der Schweiz besuchten. Beobachter vermuten, dass gewisse Akteure diese Freizeitgruppen instrumentalisieren, um unauffällig Zugang zu kritischen Infrastrukturen zu erhalten.\Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) bestätigt diese Beobachtungen. Sprecher Christoph Gnägi erklärte gegenüber der Zeitung: Der NDB hat Kenntnis über Gruppenbesuche in Anlagen, die den kritischen Infrastrukturen der Schweiz zuzuordnen sind. Die Behörden analysieren diese Aktivitäten im geopolitischen Kontext und tauschen sich mit den kantonalen Stellen aus. Aus Sicherheitsgründen werden Details zu einzelnen Fällen nicht veröffentlicht. Für den Nachrichtendienst ist klar: Spionageaktivitäten werden oft nicht erkannt oder gemeldet, und es ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Auffällig ist, dass viele dieser Besuche offiziell angemeldet werden und öffentlich stattfinden. Experten sehen gerade in dieser Sichtbarkeit einen Teil der Strategie, da Informationen über sensible Anlagen oft über Jahre gesammelt werden. Gnägi betont: Informationen über kritische Infrastrukturen werden bereits Jahre im Voraus und oft in Friedenszeiten gesammelt und ausgewertet. Auch internationale Sicherheitsbehörden warnen vor diesen wiederholten Besuchen, da es darum geht, Sicherheitsmassnahmen zu prüfen, Abläufe zu verstehen und mögliche Schwachstellen zu identifizieren. Die grösste Spionagebedrohung geht nach Einschätzung der Schweizer Sicherheitsdienste derzeit von Russland und China aus. Auch kantonale Polizeibehörden registrieren entsprechende Vorfälle, so der Aargauer Polizeikommandant, der von rund einem Dutzend Ereignissen in den letzten zwei Jahren sprach, die mutmasslich ausländischen Diensten, vor allem aus Russland und China, zuzuordnen sind. Betreiber solcher Anlagen betonen, dass Besuche nur unter strengen Sicherheitsauflagen stattfinden und sensible Bereiche grundsätzlich nicht zugänglich sind. Konkrete Angaben zu Schutzmassnahmen werden jedoch aus Sicherheitsgründen kaum gemacht. Im Internet tauchen regelmässig Aufnahmen dieser Besuche auf, die teils Informationen über Zugänge, das Innenleben von Anlagen oder über das Personal enthalten. Der NDB zeigt sich besorgt und warnt: Die Bedrohungslage hat sich erheblich verschlechtert – eine erhöhte Wachsamkeit aller Beteiligten ist angezeigt. Der Handlungsbedarf wird auch durch einen Auftrag des Bundesrats an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz unterstrichen, das bis Ende dieses Jahres Eckwerte für eine neue Rechtsgrundlage mit verbindlichen Vorgaben für die Betreiber von kritischen Infrastrukturen in Sektoren mit Bundeszuständigkeit erarbeiten soll, so Sprecher Philippe Boeglin.\Das Atomkraftwerk Leibstadt im Kanton Aargau ist ein potenzielles Ziel solcher Aktivitäten. Die jüngsten Entwicklungen und die erhöhte Wachsamkeit unterstreichen die Notwendigkeit, die Sicherheitsvorkehrungen kontinuierlich zu überprüfen und anzupassen. Die Tatsache, dass sich Personen aus verschiedenen Ländern für kritische Infrastrukturen interessieren, verdeutlicht die Notwendigkeit einer umfassenden Überwachung und präventiver Massnahmen. Die Behörden stehen vor der Herausforderung, die Balance zwischen Offenheit und Sicherheit zu wahren. Die Zunahme der Spionageaktivitäten stellt eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit dar und erfordert eine koordinierte Reaktion aller beteiligten Akteure. Die öffentliche Sensibilisierung und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Sicherheitsorganen sind von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit der kritischen Infrastrukturen der Schweiz zu gewährleisten. Die Entwicklungen der letzten Monate zeigen deutlich, dass die Bedrohungslage ernst ist und ein sofortiges Handeln erfordert. Die Situation wird kontinuierlich analysiert und die Sicherheitsmassnahmen werden angepasst, um potenzielle Risiken zu minimieren und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spionage Russland China Kritische Infrastruktur NDB Sicherheit Kernkraftwerk Leibstadt Aargau Expats

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ostern in der Schweiz: So viele Traditionen wie RegionenEiersuche, sonntägliches Familienessen und Schokoladenhasen – das sind bekannte Bräuche der Osterzeit. Die Schweiz hat darüber hinaus ihre ganz eigenen Traditionen. Ein Überblick.

Read more »

Oliver Pocher erwägt Umzug in die Schweiz: Komiker spricht über AuswanderungspläneEntertainer Oliver Pocher plant offenbar einen Umzug in die Schweiz. In einem Podcast-Interview mit Tom Junkersdorf äußert sich der Komiker erstmals konkret über seine Auswanderungspläne und nennt Gründe, die für die Schweiz sprechen.

Read more »

Schweiz: Brennendes Auto auf der A2, UNRWA-Kritik, KI-Projekte und weitere aktuelle NachrichtenEin Überblick über aktuelle Nachrichten aus der Schweiz: Ein Fahrzeugbrand auf der A2, Kritik an der Schweizer Haltung im Nahost-Konflikt, Diskussionen über Klimapolitik, Demokratie, soziale Medien, KI-Projekte, eine Oper im Palais des Nations und weitere Meldungen aus verschiedenen Bereichen.

Read more »

Schweiz in der Kritik: Nahost-Konflikt, Klimapolitik und Demokratie unter der LupeDie Nachrichten aus der Schweiz zeigen ein vielschichtiges Bild: Kritik am Verhalten im Nahost-Konflikt, die Rolle der politischen Mitte in der Klimapolitik und Sorgen um die Demokratie. Zudem wird über weitere Themen wie KI in der Wildtierforschung, ein Handyverbot an Schulen, die Pharmaindustrie, Werbung für Fleisch, Ahnenforschung und Traditionen berichtet.

Read more »

Kinobranche im Wandel: Klassische Kinos in der Schweiz unter DruckDie Kinobranche in der Schweiz befindet sich im Umbruch, mit sinkenden Besucherzahlen in traditionellen Kinos. Im Kanton Aargau zeigt sich ein Rückgang der Kinoeintritte, was viele Kinos dazu zwingt, sich neu zu erfinden und zusätzliche Angebote zu schaffen, um zu überleben. Multiplexe und Kinos mit modernster Technologie erfreuen sich wachsender Beliebtheit, während kleinere Kinos vor dem Aus stehen.

Read more »

Caritas Schweiz empfiehlt Nein zur Initiative über eine 10-Millionen-Schweiz / Wichtigkeit von Migration...Luzern (ots) - Caritas Schweiz hat für die Initiative 'Keine 10-Millionen-Schweiz' die Nein-Parole gefasst. Die Initiative schreibt die Ursachen gesellschaftlicher...

Read more »