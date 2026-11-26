Real Sociedad San Sebastián trifft auf Crystal Palace in einem spannungsreichen Duell. Nach der ersten Halbzeit steht es 0:0 bei vielen Torschuss-Chancen.

Das Spiel zwischen Crystal Palace und Real Sociedad San Sebastián begann mit hohem Tempo und führte schnell zu mehreren gefährlichen Abschlüssen. Die erste Halbzeit endete unentschieden mit einem Torverhältnis von 0:0, obwohl beide Mannschaften gute Gelegenheiten zum Tore schießen hatten. Real Sociedad San Sebastián präsentierte sich dabei besonders aktiv im Angriff.

Angriffsspiel und Torchancen der Mannschaften

Gonçalo Guedes von Real Sociedad San Sebastián initiierte mehrere Angriffe, indem er Pässe für Arsen Zakharyan und Mikel Oyarzabal bereitete. Mikel Oyarzabal versuchte aus der Distanz und aus der Strafraummitte mit beiden Füßen zu treffen, scheiterte jedoch entweder am Torwart oder prallte am Tor vorbei. Arsen Zakharyan schoss ebenfalls aus der Mitte des Strafraums, wurde jedoch abgeblockt.

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Crystal Palace hatte ebenfalls Momente der Gefährlichkeit. Jean-Philippe Mateta köpfte aus kürzester Distanz, doch der Ball ging links am Tor vorbei, nachdem Axel Disasi den Vorarbeitete. Will Hughes versuchte es ebenfalls mit dem Kopf aus der Strafraummitte, traf jedoch nicht ins Tor. Chris Richards und Quinten Timber scheiterten mit ihren Versuchen entweder am Tor oder an der Distanz.

Taktische Aspekte und Schlüsselspieler

Arsen Zakharyan von Real Sociedad San Sebastián war in mehreren Szenen an der Vorbereitung beteiligt. Er erhielt auch Freistöße in der gegnerischen Hälfte, konnte jedoch mit seinen Schüssen aus der Distanz keinen Erfolg verbuchen. Die Defensivreihe von Crystal Palace unter Druck gesetzt zu sein. Ben Chilwell erhielt Freistöße in der eigenen Hälfte, während Daichi Kamada in der gegnerischen Hälfte Freistöße bekam.

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Die Abwehr von Real Sociedad San Sebastián zeigte sich stabil. Mamadou Sarr bekam Freistöße in der eigenen Hälfte zugesprochen. Héctor Fort versuchte aus der Distanz, scheiterte aber. Job Ochieng und Beñat Turrientes von Real Sociedad San Sebastián hatten ebenfalls Versuche, die entweder blockiert oder gehalten wurden.

Schiedsrichterentscheidungen und Spielverlauf

Jaydee Canvot von Crystal Palace bekam auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen. Gonçalo Guedes erhielt auf dem linken Flügel einen Freistoss. Héctor Fort bekam ebenfalls auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen. Diese Standardsituationen nutzten die Mannschaften, um Druck aufzubauen, jedoch ohne den entscheidenden Treffer.

Jon Gorrotxategi von Real Sociedad San Sebastián schoss aus der Distanz, wurde aber von Torhüter gehalten. Mikel Oyarzabal und Beñat Turrientes von Real Sociedad San Sebastián hatten weitere Versuche, die im Tor gehalten oder abgeblockt wurden. Die erste Halbzeit endete mit dem Stand von 0:0, was auf ein enges und ausgeglichenes Duell hindeutet.

Ausblick und weitere Entwicklungen

Die zweite Halbzeit verspricht weitere spannende Momente zwischen Crystal Palace und Real Sociedad San Sebastián. Beide Mannschaften zeigten in der ersten Halbzeit, dass sie zu Toren fähig sind. Die Strategie der Trainer und die taktischen Anpassungen werden entscheidend sein, um den Siegtreffer zu erzielen. Das Spiel bleibt spannend bis zum Ende.