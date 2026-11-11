Spielabbruch EV Zug gegen Ambri-Piotta durch undichte Stadiondecke

Der NL-Austrag zwischen EV Zug und Ambri-Piotta wurde bereits nach weniger als zehn Minuten unterbrochen. Undichtigkeiten an der frisch sanierten Arena führen zur Pflicht.

Das auf der Tagesordnung stehende Spiel der National League zwischen dem EV Zug und Ambri-Piotta endete bereits nach weniger als zehn Minuten in einer erzwungenen Pause. Verantwortlich für den vorzeitigen Abbruch waren tropfende Wasserstellen von der Stadiondecke, die sich direkt auf der Eisfläche bildeten. Diese undichten Stellen führten dazu, dass sich Löcher im Eismaterial auftaten, was die Spielbarkeit der Bahn unmöglich machte.

Direkte Ursachen des Spielausfalls

Auslöser für die technische Störung ist das frisch ausgebaute Dach der Arena in Zug. An zwei spezifischen Stellen sickerte Regenwasser durch die Konstruktion und tropfte ununterbrochen auf die Spielfläche. Diese Wassertropfen erzeugten an den entsprechenden Positionen deutliche Löcher in der Eisbahn. Die Qualität der Eisfläche war durch diese Beschädigungen nicht mehr gegeben, sodass das Spiel nicht fortgesetzt werden konnte.

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Reaktionen der Stakeholder

Für die Beteiligten, insbesondere für den Torwart Marco Genoni, war die Situation enttäuschend, da die Vorbereitung auf einen erfolgreichen Abend bereits abgeschlossen war. Aus Sicht der Zuschauer und des Vereinssupporters war die Entscheidung für einen Forfait-Sieg zugunsten von Ambri-Piotta die einzig logische Konsequenz. Kritiker bemängeln, dass solche Mängel an der provisorischen Lösung der Dachabdichtung bereits bei früheren Regenfällen hätten erkannt werden müssen.

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Folgen für den Spielplan

Der Ausfall hat direkte Auswirkungen auf den weiteren Saisonverlauf der National League. Das nächste Heimspiel des EV Zug gegen Rapperswil-Jona findet am kommenden Freitag statt. Organisatoren gehen davon aus, dass die Probleme an der Stadiondecke bis zu diesem Termin behoben sein werden. Andernfalls drohen weitere Verschiebungen von Liga-Begegnungen, was die Logistik und Terminplanung der Vereine erheblich erschwert.