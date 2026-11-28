Ab dem 30. November 2026 wird die Strasse St. Ulrichweg in Probstholz temporär gesperrt. Grund ist ein forstwirtschaftlicher Holzeinschlag zur Sicherung der Verkehrssicherheit.

Im Kanton Aargau, genauer im Ortsteil Probstholz, ist für den Montag, den 30. November 2026, ein signifikanter Eingriff in die Infrastruktur und die Waldlandschaft geplant. Die Strasse St. Ulrichweg sowie der Bereich am Unteren Geissbach werden für einen begrenzten Zeitraum vollständig für den Verkehr gesperrt. Diese Massnahme ist erforderlich, da im betroffenen Gebiet ein geplanter Holzeinschlag durchgeführt wird. Die Sperrung gilt als unverzichtbar, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und Fussgänger während der Arbeiten gewährleistet.

Forstwirtschaftliche Massnahmen und Baumfällung

Der beabsichtigte Holzeinschlag dient vorrangig dem langfristigen Erhalt und der Stabilität des lokalen Waldökosystems. Die Forstbehörden verfolgen das Ziel, klimafitte und stabile Bäume gezielt zu fördern, die der wandelnden Wetterlage standhalten können. Ein zentrales Element dieser Massnahme ist die Sicherung der vorhandenen Verjüngung im Wald. Durch das gezielte Fällen älterer Bäume soll genügend Licht auf den Waldboden gelangen, um das Nachwachsen junger Bäume und Pflanzen zu ermöglichen.

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Zusätzlich zu den ökologischen Zielen stehen Sicherheitsaspekte im Vordergrund. Entlang der betroffenen Strasse St. Ulrichweg werden Bäume gefällt, die als gefährlich eingestuft werden. Diese Bäume stellen ein Risiko für die Passanten und die Fahrgäste dar. Die Beseitigung dieser instabilen Bäume ist ein essenzieller Schritt, um Unfälle zu verhindern und die allgemeine Sicherheit im öffentlichen Raum zu erhöhen. Die Arbeiten sind so konzipiert, dass sowohl der Wald als auch die angrenzenden Wege vor potenziellen Gefahren geschützt werden.

Verkehrsregeln und Sicherheitsvorkehrungen für Bürger

Alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden aufgefordert, die gesetzten Absperrungen und die entsprechende Signalisation strikt zu beachten. Innerhalb der abgegrenzten Sperrzone besteht akute Lebensgefahr. Die Strassen und Zugangswege werden aus Sicherheitsgründen abgeriegelt. Diese Massnahmen werden erst sofort wieder aufgehoben, wenn keinerlei Gefahren mehr bestehen und alle Arbeiten abgeschlossen sind. Es ist verboten, die abgesperrten Bereiche zu betreten oder zu durchqueren.

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Die Zufahrt zu den betroffenen Liegenschaften wird so weit wie möglich über alternative Strassen gewährleistet werden. Allerdings ist zu beachten, dass nur der Durchgangsverkehr von den Sperrmassnahmen betroffen ist. Anlieger sollten ihre Routen entsprechend anpassen und frühestmögliche Alternativen nutzen. Die Forstbehörden betonen, dass sich Forstarbeiter während der Holzeinschläge vollständig auf ihre Arbeit konzentrieren müssen. Absperrungen dienen dabei dem Schutz des Forstpersonals sowie von Spaziergängern, Velofahrern und anderen Nutzern des Waldes.

Gefahrenpotential auch bei Stille im Wald

Es besteht ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Stille im Wald Sicherheit impliziert. Dass gerade keine Maschinen zu hören sind, bedeutet keineswegs, dass der gesperrte Bereich sicher ist. Geräuschkulissen können variieren, während die Gefahr durch fallende Äste oder Bäume weiterhin besteht. Forstarbeiter tragen Gehörschutz, um vor Lärm geschützt zu sein, und sind vollständig auf ihre Tätigkeit fokussiert. Bürger sollten nicht davon ausgehen, dass Forstarbeiter sie gesehen oder gehört haben, selbst wenn sie sich in der Nähe befinden.

Falls Bürger bemerken, dass sie versehentlich in einen laufenden Holzeinschlag geraten sind, wird dringend geraten, den Weg zurückzugehen, auf dem sie gekommen sind. Ein abruptes Umkehren mitten in der Sperrzone kann zu gefährlichen Situationen führen. Die Koordination und Konzentration der Arbeitsteams ist ausschlaggebend für die Unfallverhütung. Jede Ablenkung oder jedes unerwartete Ereignis kann die Sicherheit der gesamten Einsatzgruppe gefährden. Daher ist absolute Vorsicht und Distanzierung geboten.

Auswirkungen und zeitlicher Ablauf

Die Massnahme im Probstholz wird ab Montag, dem 30. November 2026, beginnen. Die genaue Dauer der Sperrung hängt vom Fortschritt der Holzfällarbeiten und der Beseitigung des Holzes ab. Sobald die Arbeiten beendet sind und alle Sicherheitskonten bestanden sind, werden die Absperrungen umgehend entfernt. Für die betroffenen Bewohner und Besucher ist es ratsam, sich vorab über den Status der Strasse St. Ulrichweg zu informieren. Die lokalen Behörden werden über eventuelle Verlängerungen oder Änderungen der Sperrzeiten informieren.

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Die Zusammenarbeit zwischen der Forstverwaltung und den Anwohnern ist in solchen Fällen von großer Bedeutung. Durch das Verständnis für die Notwendigkeit dieser Massnahmen kann unnötiger Stress vermieden werden. Die Investitionen in klimafitte Bäume und die Entfernung gefährlicher Bäume kommen der gesamten Gemeinde zugute. Langfristig wird dies zu einem sichereren und gesünderen Wald führen. Die temporären Unannehmlichkeiten durch die Verkehrssperrung stehen im Verhältnis zum Nutzen für die Sicherheit und die Natur. Die Behörden bitten um Geduld und Cooperation aller Beteiligten während der Bauphase im November 2026.