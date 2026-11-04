Sperrung Oelrainstrasse in Baden am 5. November 2026

Am Donnerstag, dem 5. November 2026, ist die Oelrainstrasse in Baden von 8:30 bis 11 Uhr für den Verkehr gesperrt. Das Parkhaus Theaterplatz ist während dieser Zeit nicht befahrbar.

Die Stadt Baden verkündigt eine vorübergehende Verkehrsbeschränkung im Bereich der Oelrainstrasse für den Donnerstag, den 5. November 2026. Verantwortlich für diese Maßnahme ist der Bau der privaten Liegenschaft an der Badstrasse 28 /30, der massive Eingriffe in die bestehende Infrastruktur erfordert. Aufgrund dieser Baumaßnahmen muss die Straße während der Arbeitszeiten für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Grund der Sperrung und Kraneinsatz

Der Neubau des privaten Gebäudes an der Adresse Badstrasse 28/30 macht den Einsatz eines großen Baustellenkrans unerlässlich. Dieser Kran wird im unmittelbaren Bereich der geplanten Unterflursammelstelle aufgestellt, was bauliche Veränderungen nach sich zieht. Die private Bauherrschaft hat diesen Standort für die schwere Maschinerie gewählt, um die Bauarbeiten effizient durchführen zu können.

Also read Olympische Jugendspiele: Schwingen geht in Dakar anders

Weil die Platzverhältnisse im Stadtzentrum sehr eng sind, kann der Kran nicht ohne Auswirkung auf den öffentlichen Raum operieren. Die Ausmaße der benötigten Arbeitsfläche führen dazu, dass die Zufahrtswege für Anwohner und Durchgangsverkehr blockiert werden müssen. Die Notwendigkeit der Sperrung ergibt sich somit direkt aus der technischen Umsetzung des Bauprojekts.

Auswirkungen auf das Parkhaus Theaterplatz

Eine direkte und spürbare Konsequenz der Baustelle ist die Erreichbarkeit des Parkhauses Theaterplatz. Während der Sperrzeit von 8:30 Uhr bis circa 11 Uhr besteht keine Möglichkeit, das Parkhaus über die Oelrainstrasse zu befahren. Die Zufahrt ist für alle Fahrzeugtypen komplett untersagt, was Planungen für Ein- und Ausfahrten in diesem Zeitfenster unmöglich macht.

Advertisement

Die Unterflursammelstelle, die ursprünglich an dieser Stelle hätte betrieben werden sollen, wurde bereits entfernt. Die freigewordene Fläche wird stattdessen als provisorische Zufahrt für das Parkhaus Theaterplatz hergerichtet. Diese temporäre Lösung ist jedoch während der eigentlichen Bauarbeiten mit dem Kran nicht nutzbar, da die Straße blockiert ist.

Verkehrsführung und alternative Routen

Die Sperrung betrifft den Abschnitt der Oelrainstrasse zwischen dem Parkhaus Bahnhof und dem Parkhaus Theaterplatz. Verkehrsteilnehmende werden dringend gebeten, ihre Routen entsprechend anzupassen und andere Parkmöglichkeiten in der Umgebung zu nutzen. Die eingeschränkte Erreichbarkeit erfordert eine frühzeitige Absprache der Termine.

Ein wichtiger Unterschied betrifft die Ausfahrt: Das Verlassen des Parkhauses Theaterplatz ist zu jeder Zeit möglich. Nutzer können das Gebäude über die Rampe zum Theaterplatz verlassen. Die Ausfahrt ist nicht beeinträchtigt, sodass bereits parkende Fahrzeuge den Standort jederzeit Richtung Bad- und Hirschlistrasse sowie weiter zur Bahnhofstrasse verlassen können.

Zukünftige Planung der Unterflursammelstelle

Die Inbetriebnahme der Unterflursammelstelle ist aktuell noch nicht terminiert. Sie geht erst in Betrieb, wenn die laufenden Bauarbeiten der Sanierung des Lehnenviadukts an der Oelrainstrasse komplett abgeschlossen sind. Dies ist ein entscheidender Hinweis für die langfristige Planung der Infrastruktur in Baden.

Advertisement

Der Werkhof der Stadt Baden wird das genaue Datum für die Eröffnung bekanntgeben, sobald alle baurelevanten Arbeiten abgeschlossen sind. Bis dahin bleibt auch der Gehweg der Oelrainstrasse im Baustellenbereich für Fußgänger gesperrt. Anlieferungen im Bereich des Theaterplatzes unterliegen denselben Einschränkungen wie der reguläre Durchgangsverkehr.