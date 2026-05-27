Sperrung am Sihlquai: Verkehrseinschränkungen in Zürich am Pfingstwochenende

Wegen Bauarbeiten und Veranstaltungen kommt es in Zürich von Freitagabend bis Montagmorgen zu Sperrungen am Sihlquai und am Bahnhofquai. Fussgänger müssen alternative Wege nutzen.

Am Pfingstwochenende 2026 müssen sich Autofahrer und Fussgänger in der Zürcher Innenstadt auf erhebliche Verkehr seinschränkungen einstellen. Grund sind Bauarbeiten am Sihlquai sowie mehrere Grossveranstaltungen in der Stadt.

Die Zufahrt zum Sihlquai stadtauswärts aus Richtung Bahnhofquai wird von Freitag, 29. Mai 2026, 22 Uhr, bis Montag, 1. Juni 2026, 6 Uhr, vollständig gesperrt. Gleichzeitig wird ab Freitag, 19 Uhr, der Fussgängerübergang südlich der Tramhaltestelle Bahnhofquai zwischen der Bahnhofbrücke und dem Hauptbahnhof dichtgemacht.

Diese Sperrung dauert ebenfalls bis zum Montagmorgen. Die Stadt Zürich empfiehlt Fussgängern, auf die Unterführungen am Bahnhofplatz, beim Landesmuseum oder an der Walchebrücke auszuweichen. Auch Tram- und Busfahrgäste müssen mit Umleitungen und längeren Wartezeiten rechnen. Die Verkehrsbetriebe Zürich haben angekündigt, dass die Linien 4, 13 und 17 sowie mehrere Buslinien umgeleitet werden.

Autofahrer sollten das Zentrum möglichst meiden und auf Park-and-Ride-Anlagen am Stadtrand ausweichen. Hintergrund der Sperrungen sind umfangreiche Sanierungsarbeiten am Sihlquai, die bereits seit Wochen laufen.

Zudem finden am Wochenende diverse Veranstaltungen in der Stadt statt, darunter das traditionelle Pfingstfest auf dem Münsterhof, ein Musikfestival im Zürichseegebiet und mehrere Sportevents. Die Polizei rechnet mit einem erhöhten Personenaufkommen und Staus insbesondere auf den Hauptverkehrsachsen. Besucher der Innenstadt werden gebeten, möglichst auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen und die Sperrungen bei der Routenplanung zu berücksichtigen. Die Stadt Zürich hat zusätzliche Sicherheitskräfte eingesetzt, um die Menschenmengen zu lenken und die Baustellen zu sichern.

Anwohner und Gewerbetreibende in den betroffenen Gebieten wurden bereits im Vorfeld informiert. Für Lieferverkehr gibt es Ausnahmegenehmigungen, die jedoch nur in den Nachtstunden gelten. Die Behörden bitten um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen und versprechen, die Sperrungen pünktlich am Montagmorgen aufzuheben. Es wird empfohlen, vor Fahrtantritt aktuelle Verkehrsmeldungen auf der Website der Stadt Zürich oder in der Mobilitäts-App zu prüfen.

Auch die Reiseplanung für das Pfingstwochenende sollte flexibel gestaltet werden, um Wartezeiten zu minimieren. Trotz der Einschränkungen bietet das Wochenende zahlreiche kulturelle Highlights, die auch zu Fuss oder mit dem Velo erreichbar sind. Die Stadt Zürich wünscht allen Besuchern ein schönes und sicheres Pfingstfest





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