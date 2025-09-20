Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von Cervezas Alhambra schuf der Künstler Spencer Tunick eine großformatige Kunstinstallation in Granada mit fast 800 nackten, grün bemalten Freiwilligen, die die andalusische Kultur und die Sin Prisa-Philosophie des Unternehmens ehren.

Fast 800 nackte, grün bemalte Freiwillige aus ganz Spanien und Europa nahmen an einer künstlerischen Initiative teil, die eine Hommage an Kunst, Kultur und die andalusische Region darstellte. Die Veranstaltung wurde von Cervezas Alhambra , einer Brauerei, die vor einem Jahrhundert in Granada gegründet wurde, anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens unterstützt.

Der renommierte amerikanische Künstler Spencer Tunick wurde eingeladen, eine großformatige Kunstinstallation in Granada zu schaffen, die als lebendiges Bild von beeindruckender visueller und symbolischer Wirkung fungieren sollte. Dieses Kunstwerk, das erste von Tunick in Andalusien, begann im Morgengrauen, wobei das einfallende Licht eine entscheidende Rolle für die Komposition spielte. Freiwillige, die sich aus ganz Spanien und Europa einfanden, stellten sich der Naturlandschaft und kreierten ein Bild, das die charakteristische Ästhetik von Cervezas Alhambra widerspiegelte, symbolisiert durch die „nackte' Flasche ohne Etikett, die für die Sin Prisa-Philosophie des Unternehmens steht.\Die Installation, eine Feier der andalusischen Identität und der Sin Prisa-Philosophie, nutzte grüne Körperfarbe, um eine Verbindung zur Natur herzustellen und einen surrealen Aspekt hinzuzufügen. Tunick, international bekannt für seine Fotokompositionen nackter Menschen im öffentlichen Raum, hatte die Idee, grüne Farbe zu verwenden, bereits seit 15 Jahren im Hinterkopf. Er beschrieb das Ziel, die Körper visuell näher an die Natur zu bringen und gleichzeitig ein Element des Surrealismus zu integrieren. Das endgültige Bild wird in naher Zukunft als Hommage von Cervezas Alhambra an Andalusien zum 100-jährigen Bestehen des Unternehmens enthüllt, womit die kontinuierliche Unterstützung von Kunst, Kultur und die tiefe Verbundenheit mit der Region unterstrichen wird. Tunicks Werke thematisieren oft den Kampf zwischen Natur und Kultur, wobei er Menschen in einen vorindustriellen, vor-alltäglichen Zustand versetzt. Seine Installationen, die von kleinen Gruppen bis zu Zehntausenden von Freiwilligen reichen können, verschmelzen Fotografie, Skulptur und Performance zu einem neuen Genre und stellen eine logistische Herausforderung dar.\Cervezas Alhambra, 1925 in Granada gegründet und seit 2007 Teil des spanischen Familienunternehmens Mahou San Miguel, ist führend in der spanischen Bierbranche. Das Unternehmen stellt seit Jahrzehnten hochwertige Biere nach sorgfältigen handwerklichen Brauverfahren her. Die Produktpalette umfasst zehn Biere, darunter Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja und Alhambra Especial, die sich durch ihre außergewöhnliche Qualität und ihren einzigartigen Geschmack auszeichnen. Mahou San Miguel, ein zu 100 % spanisches Familienunternehmen und führend im Getränkesektor, betreibt 12 Brauereien in Spanien und den USA sowie vier Wasserquellen und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter. Das Unternehmen produziert fast 70 % des international konsumierten spanischen Biers und ist in mehr als 70 Ländern vertreten. Durch strategische Übernahmen wie San Miguel, Reina, Cervezas Alhambra und Solán de Cabras erweiterte Mahou sein Portfolio. Seit 2019 hält das Unternehmen auch eine Mehrheitsbeteiligung an den US-amerikanischen Craft-Brauereien Founders Brewing und Avery Brewing. Neben internationalen Bieren umfasst das breite Portfolio auch nationale Marken wie Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial und Alhambra Reserva 1925





