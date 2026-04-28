Spektakuläres Champions League-Hinspiel: PSG schlägt Bayern München mit 5:4

Das Hinspiel des Champions League Halbfinals zwischen PSG und Bayern München endete mit einem atemberaubenden 5:4 für PSG. Die Bayern zeigten eine beeindruckende Aufholjagd, doch müssen sich nun im Rückspiel in München beweisen.

Das Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Paris Saint-Germain ( PSG ) und Bayern München endete mit einem atemberaubenden 5:4 für PSG . Die Partie bot ein Feuerwerk an Toren und Emotionen, geprägt von strittigen Schiedsrichterentscheidungen und einer unglaublichen Aufholjagd der Bayern.

Nach einem Doppelschlag von PSG in der 56. und 58. Minute schien die Partie bereits entschieden, doch die Bayern bewiesen Moral und kämpften sich mit Toren von Dayot Upamecano und Luis Diaz zurück ins Spiel. Das Ergebnis lässt auf ein spannendes Rückspiel in München hoffen, in dem die Entscheidung um den Einzug ins Finale in Budapest fallen wird. Die erste Halbzeit bot bereits eine hohe Intensität und spektakuläre Tore.

Harry Kane brachte die Bayern per Elfmeter in Führung (17. ), doch PSG antwortete schnell durch Khvicha Kvaratskhelia (24. ) und João Neves (33. ).

Michael Olise glich für die Bayern aus (41. ), bevor Ousmane Dembélé mit einem weiteren Elfmeter PSG erneut in Führung brachte (45+5). Die zweite Halbzeit begann mit einem Schock für die Bayern, als Achraf Hakimi und erneut Dembélé auf 4:2 und 5:2 erhöhten. In dieser Phase schien das Spiel vorentscheidet, doch die Bayern gaben nicht auf.

Upamecano verkürzte per Kopf nach einem Freistoß (65. ), und nur drei Minuten später erzielte Luis Diaz den Anschluss zum 4:5. Dieser Treffer gab den Bayern einen wichtigen Impuls für das Rückspiel. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Leistung des Schweizer Schiedsrichters Sandro Schärer.

Er musste im Halbfinal der Champions League gleich mehrfach mit wütenden Superstars konfrontiert werden und Entscheidungen treffen, die für viel Diskussionsstoff sorgten. Insbesondere der zweite Elfmeter, den er nach Konsultation der Videobilder für PSG gab, stieß bei den Bayern auf Kritik. Die Offensivreihen beider Teams zeigten beeindruckende Leistungen. Bei den Bayern stachen Luis Díaz, Harry Kane und Michael Olise hervor, während bei PSG Désiré Doué, Ousmane Dembélé und Khvicha Kvaratskhelia für Gefahr sorgten.

Bayern-Trainer Vincent Kompany musste das Spiel von der Tribüne aus verfolgen und zeigte sich verärgert über die Schiedsrichterentscheidungen. Das Rückspiel in München verspricht ein packendes Duell zu werden, in dem sich entscheidet, wer im Finale in Budapest um den Titel der Champions League kämpfen darf. Die Ausgangslage ist offen, und die Bayern haben bewiesen, dass sie auch in aussichtslosen Situationen noch zurückkommen können. Die Fans dürfen sich auf ein spannendes und dramatisches Rückspiel freuen





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