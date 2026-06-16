Spektakuläres 2:2 zwischen Iran und Neuseeland bei der WM 2026

In einem offenen und torreichen Spiel trennen sich der Iran und Neuseeland mit 2:2. Neuseelands Elijah Just erzielt zwei Tore, Mohebi und Rezaian treffen für den Iran. Das Spiel bleibt bis zur letzten Minute spannend.

Das mit Spannung erwartete Gruppenspiel zwischen dem Iran und Neuseeland bei der FIFA WM 2026 endete in einem spektakulären 2:2 -Unentschieden. In einem temporeichen und unterhaltsamen Duell im Stadion in Los Angeles zeigten beide Mannschaften beeindruckenden Offensivfussball.

Die als klarer Underdog gehandelten Neuseeländer, die in der Weltrangliste ganze 65 Plätze hinter dem auf Rang 20 klassierten Iran liegen, starteten mutig und belohnten sich früh. In der 7. Minute traf Elijah Just nach einer sehenswerten Kombination mit einem Volley zum 1:0 für sein Team. Neuseeland kontrollierte in der Folge das Spiel und hatte weitere Chancen, doch der Iran fand langsam ins Spiel.

In der 23. Minute prallte ein Distanzschuss von Mehdi Taremi an den Pfosten, was die erste große Gefahr für das neuseeländische Tor darstellte. Nach dem Seitenwechsel gelang den Iranern nach einer schönen Spielverlagerung der Ausgleich. Nach einem Zweikampf im Strafraum landete der Ball bei Ramin Rezaian, der zum 1:1 einnetzte.

Nur zehn Minuten später erzielte Elijah Just nach einem schnellen Doppelpass mit Chris Wood seinen zweiten Treffer und brachte Neuseeland wieder in Führung. Die Führung hielt jedoch nicht lange, denn Mohammed Mohebi köpfelte nach einer Ecke zum 2:2 ein. In der Schlussphase drängte der Iran auf den Sieg, doch Neuseeland hielt mit viel Herzblut dagegen. In der Nachspielzeit wurde es noch einmal brenzlig, als Saeid Ezzatollahi mit einem Eckball den Fünfmeterraum fand, wo Mohebi bereits lauerte.

Kapitän Ryan Thomas klärte in letzter Sekunde per Kopf. Schiedsrichter Cesar Ramos beendete das Spiel, in dem beide Teams ihre Ambitionen auf den Einzug ins Achtelfinale unterstrichen





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