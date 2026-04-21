Spektakuläre Wenden in Italien und Frankreich: Inter und Lens im Pokalfinale

Inter Mailand dreht einen 0:2-Rückstand gegen Como dank Hakan Calhanoglu und steht im Finale der Coppa Italia. Parallel dazu triumphiert der RC Lens in Frankreich mit 4:1 über Toulouse und zieht erstmals seit 1998 in das Endspiel der Coupe de France ein.

Ein denkwürdiger Abend im Giuseppe-Meazza-Stadion hat die Fußball welt in Atem gehalten. Inter Mailand hat in einem wahren Krimi das Ticket für das Endspiel der Coppa Italia gelöst, das am 13. Mai in der ewigen Stadt Rom ausgetragen wird.

Die Ausgangslage nach dem torlosen Remis im Hinspiel war klar, doch der Verlauf der Partie gestaltete sich deutlich turbulenter als von den Experten im Vorfeld prognostiziert. Die Nerazzurri sahen sich gegen einen mutig aufspielenden Gast aus Como bis weit in die zweite Halbzeit hinein mit einem schmerzhaften 0:2-Rückstand konfrontiert.

Die mitgereisten Fans sowie das heimische Publikum im Mailänder Hexenkessel begannen bereits, an der Wende zu zweifeln, doch dann schlug die Stunde der spielentscheidenden Akteure Hakan Calhanoglu und Petar Sucic, die mit einer beeindruckenden mentalen Stärke die Partie an sich rissen. Es war eine taktische Meisterleistung und individuelle Klasse, die den Umschwung einleitete.

Calhanoglu, der als Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld fungierte, nutzte zwei Vorlagen des Kroaten Sucic eiskalt aus, um den Spielstand binnen weniger Minuten wieder zu egalisieren. Die Spannung in der Arena erreichte ihren Siedepunkt, als in der 89. Minute die Rollen getauscht wurden: Diesmal legte der türkische Spielmacher für Sucic auf, der mit einem präzisen Abschluss den 3:2-Siegtreffer markierte und damit die Wende vollendete.

Während Yann Sommer im Tor von Josep Martinez glänzend vertreten wurde, der in den finalen Minuten mehrere hochkarätige Möglichkeiten von Como entschärfte, überzeugte Manuel Akanji als verlässliche Stütze in der Abwehr über die gesamte Distanz. Nun blickt ganz Italien auf das morgige Halbfinale zwischen Lazio Rom und Atalanta Bergamo, um den Finalgegner zu ermitteln.

Parallel dazu sorgte der RC Lens für eine Sensation auf französischem Boden. Das Überraschungsteam aus der Ligue 1, das derzeit den zweiten Tabellenplatz belegt, hat durch einen dominanten 4:1-Erfolg gegen Toulouse das Finale der Coupe de France erreicht. Es ist der erste Einzug in das Endspiel dieses prestigeträchtigen Wettbewerbs seit dem Jahr 1998, was die Euphorie in Lens ins Unermessliche steigert.

Florian Thauvin und Allan Saint-Maximin legten den Grundstein für den Erfolg, bevor Mathieu Udol noch vor dem Pausenpfiff für die Vorentscheidung zum 3:1 sorgte. Die Mannschaft hat damit weiterhin die reale Chance auf das historische Double, was den Verein in eine neue Ära führen könnte.

Während die Fans von Lens bereits die Anreise nach Paris planen, wird am Mittwoch im zweiten Halbfinale zwischen Strassburg und Nizza entschieden, wer sich der ambitionierten Mannschaft aus dem Norden im Finale entgegenstellen darf.





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