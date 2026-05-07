Spektakuläre Rettung auf dem Thunersee: Rega und Fischer bergen Schiffbrüchige

Ein führerloses Motorboot schoss auf dem Thunersee an Land, während drei Personen im eiskalten Wasser zurückblieben. Eine Rega-Crew und ein Berufsfischer konnten die Verunglückten in einer dramatischen Aktion retten.

Ein dramatisches Ereignis auf dem Thunersee hat sich in dieser Woche zu einem spektakulären Rettungseinsatz entwickelt, der nur durch eine glückliche Fügung und schnelles Handeln ein tragisches Ende vermeiden konnte.

Alles begann mit einem Routineflug der Rega, nachdem die Besatzung einen Patiententransport vom Inselspital in Bern zurück zu ihrer Basis in Wilderswil durchgeführt hatte. Während der Überquerung des Thunersees bemerkten die Besatzungsmitglieder durch Zufall eine höchst ungewöhnliche Situation auf dem Wasser. Ein Motorboot raste mit beträchtlicher Geschwindigkeit im Kreis, wobei völlig offensichtlich war, dass niemand mehr am Steuer saß.

Das führerlose Fahrzeug setzte seinen gefährlichen Kurs fort, bis es schließlich einen Zaun im Wasser durchbrach, über einen Uferweg hinausschoss und erst in einem dichten Gebüsch zum Stillstand kam. Die Helikoptercrew war sofort alarmiert, da die Gefahr bestand, dass Personen über Bord gegangen waren und nun hilflos im kalten See trieben.

Um die Lage schnellstmöglich zu klären, traf der Pilot die Entscheidung, einen Rettungssanitäter direkt am gestrandeten Boot abzusetzen, während die restliche Crew den Flug fortsetzte, um die Wasseroberfläche systematisch nach Überlebenden abzusuchen. Parallel zu diesen Ereignissen kämpften drei Personen im eiskalten Wasser des Thunersees um ihr Überleben. Bei einer Wassertemperatur von lediglich 15 Grad ist die Gefahr einer Unterkühlung extrem hoch, was die Zeitspanne für eine erfolgreiche Rettung massiv verkürzt.

In einem Akt großer Besonnenheit gelang es einem der Schiffbrüchigen, trotz der widrigen Umstände und der Nässe, die Notrufnummer 1414 zu wählen. Durch diesen lebenswichtigen Anruf konnte der Mann seinen ungefähren Standort beschreiben, was der Rega-Crew die Suche erheblich erleichterte. Dank der präzisen Koordinaten und der scharfen Augen der Helikopterbesatzung konnten die drei Personen schließlich im weiten See ausgemacht werden. Die Situation war kritisch, da die Personen bereits sichtlich unter der Kälte litten und ihre Kräfte verloren.

Die Crew im Heli suchte händeringend nach einer Möglichkeit, die Menschen schnellstmöglich aus dem Wasser zu bergen, bevor die medizinische Lage eskalierte. In diesem Moment bemerkte die Rega-Besatzung einen Berufsfischer, der sich in der Nähe der Unglücksopfer befand. Da eine direkte Bergung aus der Luft in diesem Moment kompliziert gewesen wäre, nutzte die Crew Handzeichen, um den Fischer auf die Notlage aufmerksam zu machen und ihn anzuweisen, den Schiffbrüchigen entgegenzusteuern.

Der Fischer reagierte sofort und zog die drei erschöpften Passagiere an Bord seines Bootes. Zeitgleich trafen die Seerettung Thunersee sowie die Gewässerpolizei der Kantonspolizei Bern am Unfallort ein, die bereits im Vorfeld von der Rega alarmiert worden waren. An Land wurden die geretteten Personen umgehend medizinisch erstversorgt, um die Folgen der Hypothermie zu bekämpfen, und anschließend zur weiteren Überwachung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Bis heute bleibt jedoch das größte Rätsel dieses Vorfalls ungeklärt: Es ist nicht bekannt, wie es dazu kam, dass das Boot plötzlich ohne Steuermann beschleunigte und die Passagiere im See landeten. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, gibt jedoch derzeit keine weiteren Details bekannt, um den laufenden Prozess nicht zu gefährden





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rega Thunersee Bootsunglück Rettungseinsatz Bern

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Helikopterabsturz Tessin: Drohne verzögerte Rega-Abflug um zehn MinutenNach dem Absturz eines Helikopters bei Mezzovico TI behinderte ein Drohnenüberflug den Rega-Einsatz. Als Pilot wurde ein Minderjähriger aus der Region identifiziert.

Read more »

Kampf um den Flugplatz Kägiswil: Petition und Rega-PläneEine Petition mit über 10'800 Unterschriften fordert den Erhalt des Flugplatzes Kägiswil. Die Rega plant die Verlegung ihres Hauptsitzes dorthin, was zu Konflikten mit der Flugplatzgenossenschaft führt.

Read more »

Buckelwal Timmy: Schicksal nach Ostsee-Rettung unklarDie private Rettung des Ostsee-Buckelwals geriet zum Politikum: rechte Akteure nutzten den Fall, Fachleute blieben aussen vor. Aufmerksamkeit für den Umweltschutz brachte die Bergung nicht.

Read more »

Buckelwal Timmy: Schicksal nach Ostsee-Rettung unklarDie private Rettung des Ostsee-Buckelwals geriet zum Politikum: rechte Akteure nutzten den Fall, Fachleute blieben aussen vor. Aufmerksamkeit für den Umweltschutz brachte die Bergung nicht.

Read more »

Interessenkonflikt in Obwalden: Rega-Projekt und politische VerflechtungenDer geplante Bau einer Rega-Wartungsbasis in Kägiswil führt zu einem harten Konflikt mit lokalen Sportfliegern und wirft Fragen über die Rolle eines politisch einflussreichen Ehepaars auf.

Read more »

Thun BE: Rega entdeckt führerloses Boot und rettet drei Personen aus dem ThunerseeEine Rega-Crew entdeckte auf dem Thunersee ein führerloses Boot und half bei der Rettung von drei Personen aus dem Wasser.

Read more »