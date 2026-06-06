Spektakuläre Kettenreaktion nach Jositsch-Rückzug: Rickli erwägt Ständeratskandidatur

Der Rückzug von SP-Ständerat Daniel Jositsch löst eine politische Dynamik in Zürich aus. Die SP riskiert den Sitzverlust, während SVRatsfrau Natalie Rickli eine Kandidatur prüft. Der Wahlkampf wird unberechenbarer.

Die Entscheidung der Zürcher SP, Daniel Jositsch das Vertrauen zu entziehen, hat eine spektakuläre Kettenreaktion ausgelöst, die in seinem Parteiaustritt gipfelte. Die Ausgangslage für die Wahlen im nächsten Jahr ist damit völlig offen.

Die beiden bisherigen Ständeräte Daniel Jositsch und Tiana Moser (GLP) werden hart bedrängt, wahrscheinlich durch Jacqueline Badran (SP) und möglicherweise durch Natalie Rickli (SVP). Der Wahlkampf ist schwer vorherzusagen, insbesondere im Hinblick auf einen möglichen zweiten Wahlgang. Erstens: Alle drei Kandidatinnen - Jositsch, Moser und Badran - sind auf Stimmen aus dem Mitte-links-Lager angewiesen, die sich jedoch aufteilen werden. Jositsch droht die Abwahl und ein unrühmliches Ende seiner langen Politkarriere.

Moser könnte an ihrer fehlenden Hausmacht scheitern, während Badran wegen ihrer pointiert linken Haltungen vielerorts Abwehrreflexe auslöst. Zweitens: Die Zürcher SP riskiert durch ihren internen Konflikt, den vormals sicheren Ständeratssitz zu verlieren, was einen besorgniserregenden Trend verstärken würde. 2015 stellten die Sozialdemokraten noch 12 Ständeräte; nach Jositschs Austritt sind es deutlich weniger. Jositsch wird sich als Parteiloser eher dem bürgerlichen Lager zuwenden und sich einer Fraktion der Mitte oder der FDP anschließen, vermutlich gegen Zugeständnisse.

Drittens: Ausgerechnet den Bürgerlichen bietet die SP nun die Chance, einen der beiden Zürcher Ständeratssitze zurückzuerobern. Das bürgerliche Lager geht nach Erfolgen in den Stadtparlamenten gestärkt in die Wahlen. Natalie Rickli kündigte am Tag von Jositschs Austritt an, eine Kandidatur zu prüfen. Für die SVP wäre ein Sitzgewinn ein grosser Erfolg, da die Partei in Majorzwahlen traditionell schwächelt.

Ricklis Ambitionen werden dabei auch mit einem möglichen Bundesratsambitionen im Jahr 2027 in Verbindung gebracht. Viertens: Ob Rickli den Sitz tatsächlich holen würde, ist alles andere als sicher. Im zweiten Wahlgang könnte sich eine starke Allianz gegen die rechte Politikerin bilden. Ein Scheitern würde sie ohne Amt dastehen lassen und ihre politische Karriere gefährden.

Die Zürcher SVP muss daher gut überlegen, wie sie mit Ricklis Plänen umgeht, besonders weil ihr möglicher Rückzug als Gesundheitsdirektorin die Regierungsbildung zusätzlich verkomplizieren würde. Fünf der sieben Regierungssitze müssen neu besetzt werden, bei einem Rückzug von Mario Fehr sogar sechs. Die Konkurrenz ist gross, mit bekannten Figuren wie Nationalräten, die in die Regierung drängen





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