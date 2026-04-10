Speisesaal-Einsturz in Mallorca: Vier-Sterne-Hotel evakuiert, 520 Gäste betroffen

In einem Hotel in Santa Ponça auf Mallorca stürzte ein Teil des Speisesaals ein. Zwei Personen wurden verletzt, das Hotel wurde vollständig geschlossen und 520 Gäste mussten verlegt werden. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

Können Sie das Problem schrittweise genau erklären? Ein dramatischer Vorfall erschütterte das Vier-Sterne- Hotel Zafiro Rey Don Jaime in Santa Ponça auf Mallorca . Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr gab ein Teil des Bodens im Speisesaal des Hotel s unerwartet nach und stürzte ein. Die betroffene Fläche umfasste etwa 30 Quadratmeter. Dieser Vorfall führte zu Verletzungen bei zwei Personen, die sich zum Zeitpunkt des Einsturz es im Speisesaal aufhielten.

Die beiden erlitten leichte Schnittverletzungen und wurden umgehend vor Ort erstversorgt. Anschliessend wurden sie vorsichtshalber in Krankenhäuser gebracht, um weitere medizinische Untersuchungen durchzuführen und ihren Zustand umfassend zu beurteilen. Die genauen Umstände der Verletzungen sowie die Identitäten der Betroffenen wurden zunächst nicht bekannt gegeben, die Behörden leiteten jedoch umgehend Ermittlungen ein. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste waren im Einsatz, um den Unglücksort abzusichern und die notwendigen Massnahmen zu ergreifen. Der betroffene Bereich des Hotels wurde umgehend abgesperrt, um weitere Gefahren auszuschliessen und die Sicherheit der Anwesenden zu gewährleisten. Die anfängliche Entscheidung, das Hotel teilweise in Betrieb zu halten, wurde am Freitag revidiert. Nach einer umfassenden Bewertung der Situation und unter Berücksichtigung der Sicherheitsaspekte entschied sich die Hotelbetreibergesellschaft in Abstimmung mit den zuständigen Behörden für die vollständige Schliessung des Hotels. Ein Sprecher der Feuerwehr von Mallorca bestätigte diese Entscheidung und erläuterte die damit verbundenen Massnahmen. Insgesamt 520 Gäste, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Hotel aufhielten, mussten evakuiert und in andere Hotels derselben Kette verlegt werden. Diese Massnahme diente der Sicherheit der Gäste und ermöglichte es den Ermittlern, ungestört die Ursache des Einsturzes zu untersuchen. Die Ermittlungen zur Ursache des Einsturzes sind noch in vollem Gange. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Bausubstanz des Hotels aufgrund seines Alters und möglicherweise mangelnder Verstärkung durch Stahl anfällig war. Laut der lokalen Zeitung Última Hora gehen die Ermittler davon aus, dass die strukturelle Integrität des Gebäudes beeinträchtigt war und dies letztendlich zum Einsturz führte. Die Untersuchung konzentriert sich nun auf die Bewertung der Baupläne, die Überprüfung der verwendeten Materialien und die Analyse der Bauweise, um die genauen Umstände des Einsturzes zu rekonstruieren. Die Ergebnisse der Ermittlungen werden von entscheidender Bedeutung sein, um Verantwortlichkeiten zu klären und zukünftige Vorfälle dieser Art zu verhindern. Die Behörden arbeiten eng mit den Hotelbetreibern zusammen, um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten und die notwendigen Schritte zur Instandsetzung des Hotels einzuleiten. Die Auswirkungen des Einsturzes auf das Hotel und seine Gäste sind erheblich, und es wird einige Zeit dauern, bis sich die Situation normalisiert hat





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